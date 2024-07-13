最低工资10030韩元……遭劳方反对，资方也不满意. July. 13, 2024 07:18. by 周爱珍记者、金恩智记者 jaj@donga.com、eunji@donga.com. 最低工资委员会12日决定明年的最低工资为每小时10030万韩元，比今年（9860韩元）上涨170韩元（1.7%）。这也是自1988年实行最低工资制度后，时隔37年时薪首次超过1万韩元。如果将明年的最低工资换算成工资标准，将达到209.6270万韩元。 最低工资委员会11日下午3点开始通宵会议，12日早上2点半左右在第11次全体会议上通过投票决定了明年的最低工资。资方委员和经营方委员在前一天晚上举行的第10次全体会议上提出了3次修正案，但未能缩小意见，最终参考公益委员提案，劳动界和经营界的最终方案分别为10120韩元和10030韩元。之后，全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）推荐的4名劳动界委员退场，其余人员进行了投票，23人中有14人赞成经营界的最终方案。似乎有超过一半的公益委员站在了经营界一边。 对于当天决定的明年最低工资，经营界担心称，“最低工资1万韩元时代开幕了”，劳动界则对“有史以来第二低的上涨率”表示不满。韩国经营者总协会在声明中表示：“考虑到中小、小型企业和小工商业者的迫切性，本应该冻结的，对此深表遗憾。”相反，韩国劳动组合总联盟（韩国劳总）批评称：“1.7%是（继2021年的1.5%之后）历史上第二低的增长率，是实际工资的递减。” 专家们指出，最低工资已超过1万韩元，因此应该立即回顾一段时间以来最低工资的决定过程，完善系统。中央大学社会学系教授李炳勋（音）表示：“最低工资1万韩元在最低工资暴涨过程中，对小工商业主起到了‘心理马其诺防线’的作用。今后只有将适当反映物价上涨率、经济增长率等的公式法制化，并据此决定，才能防止每次不必要的社会矛盾重演。”

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