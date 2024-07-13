最低工资过万……估算着决定要持续到什么时候. July. 13, 2024 07:17. . 明年的最低工被资决定是每小时10030韩元，比今年上涨170韩元。这是自1988年实行最低工资后，时隔37年首次超过1万韩元。换算成月薪的话是209.6270万韩元。今年也没有对经济影响效果进行深思，而是在最低工资委员会上，实际上代表政府的公益委员们看着劳资双方的眼色，再次在中等水平上作出了妥协。 最低工资委员会委员们一直开会直到昨天凌晨为止，就劳资双方提出的两个修正案进行表决，决定根据资方的方案上调1.7%。27名委员中，民主劳总方面的4名委员没有参加表决。明年的上涨率继新疫情鼎盛的2021年1.5%之后，创下了历史第二低的涨幅。食品饮料、住宿等部分行业的等级化适用方案，因为劳动界的反对，很早就被排除在讨论对象之外。对于达不到物价上涨率的上调幅度，劳动界反对称：“这是在削减实际工资。”主张冻结的经营界、个体户们表示不满说：“心理上的‘马其诺防线’1万韩元已经崩溃。” 明年的上升幅度虽小，但韩国的最低工资今年已经高于日本、台湾、香港，是亚洲最高水平。如果考虑到明年最低工资为10030韩元，每周工作15小时以上时多支付一天的周休津贴，相当于每小时12036韩元。因此有不少人担心，减少员工，设置无人收银台的“一人个体户”和每周工作不到15个小时的“拆分零工”、停业的小工商业者将会增加。 出现劳资双方都不满意的结果，说明决策结构存在问题。即使最低工资上涨，大企业、公共企业正式员工也不用担心失去工作，以此为中心的两大劳总代表着劳动界，却未能反映因工资上调而直接受到打击的弱势群体、非正式员工的声音。再加上，在没有对整个经济做出客观、综合判断的情况下，劳资双方总是提出对自己有利的部分经济指标，像讨价还价一样粗略地进行协商也是个问题。 最终，明年的最低工资也意识到了个体户、中小企业的要求，同时也艰难地超过了劳动界的夙愿1万韩元线，成为政治判断的结果。有评价称，在做出这种决定的最低工资委员会中，目前的决策系统也遇到了瓶颈。政府和国会应该着手从基础开始整顿决定最低工资的相关制度。

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