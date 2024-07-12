马克龙打破沉默声称此次选举“没有赢家”，并拒绝左派联盟人士担任总理. July. 12, 2024 08:15. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 法国总统埃马纽埃尔•马克龙（照片）在提前举行议会选举的第二轮决胜投票后仅过3天就正式发表了“将以共和国势力（les forces r´epublicaines）中心组建联合政府”的立场。有分析认为，马克龙一直认为极右翼党派和极左翼党派都违背法兰西共和国的价值，他拒绝了在选举中成为第一大政治派别的左翼政党联盟“新人民阵线”（NFP）担任总理的要求。 马克龙总统10日在当地媒体《巴黎人报》上发表题为《致法国民众的公开信》的投稿时评价说：“（此次议会选举）结果没有赢家”，“没有任何政治派别通过选举赢得国民议会绝对多数席位。”他还强调说：“只有共和国势力占绝大多数席位”，“我们应该构建广泛的联合政府。” 马克龙总统的上述发言是指在7日举行的最后投票中，中间派和左派等联合起来阻止极右翼党派国民联盟（RN）的胜利。但是这可以解释为，不仅是RN，NFP也不能成为执政势力。因为马克龙总统上个月已经公布了提前举行议会选举的计划，并规定“极左派的‘反犹太主义和派系主义’违背了共和国的价值，是不亚于极右势力的威胁。” 法国宪法规定，总统可以指定希望的人担任总理。但是，由于必须得到议会的批准，所以选择最大政党的代表的情况非常普遍。在议会选举中共获得577个议席中的182席，位居第一的NFP表示“已经做好了执政的准备”，一直要求提名总理。但是，在极左翼党派“不屈的法兰西”领导人让-吕克•梅朗雄是否适合担任总理的争论日益激烈的情况下，马克龙总统也表现出了反对意向。 对于马克龙总统的公开信，极右翼和极左翼党派领导人分别做出回应评。梅朗雄代表在X（原推特）上批判道：“总统不承认NFP在议会选举中占据领先地位的结果”，“执政党也应该接受败给左派联盟的事实。”前RN代表马林•勒庞也讽刺道：“如果我所理解的是正确的，总统三天前提议阻止为泛执政圈当选做出贡献的极左派”，“这个马戏团（的演技）真是拙劣。”

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