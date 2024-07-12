韩银总裁李昌镛：“首都圈房价上涨速度比想象中要快”. July. 12, 2024 08:14. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 韩国银行连续12次冻结了基准利率。最近，以首都圈为中心的房价上涨，家庭负债激增，再加上汇率也停留在较高水平，因此，在历史上最长时间内冻结利率，持续着通货紧缩基调。 韩国银行金融通货委员会11日召开货币政策方向决定会议，决定维持年3.50%的基准利率。基准利率从去年1月13日开始到当天为止，1年5个月零28天没有变动。这超过了至今为止最长的冻结时间1年5个月零21天（年1.25%•2016年6月9日~2017年11月30日），是历史最长纪录。 让韩国银行犹豫不决（货币政策的转换）的原因之一就是最近暴涨的首都圈房价。韩国银行总裁李昌镛在会议结束后举行的记者招待会上表示：“首都圈房地产价格上涨的速度比预想的要快。金融货币委员会委员们都一致认为，韩国银行不能过度引入流动性或对降息（下调利率）时间发出错误的信号，从而触发住宅价格上涨等政策失误。” 家庭负债增加也是令人担忧的因素。李总裁强调：“现在市场上形成的降息期待多少有些过度”，“先反映这种期待，形成房地产价格上涨期待等是不可取的。” 虽然今后的货币政策转换时间仍然不确定，但他同时也表示“已经形成了改变车道、在适当时期转换方向的情况”，暗示降息亮起“闪烁灯”。李总裁说：“除我之外的6人（金融货币委员会委员）中，有2人认为应该在未来3个月内降息。”

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