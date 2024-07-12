在野党展开弹劾攻势，执政党忙于“全党大会自爆”. July. 12, 2024 08:13. by 金俊一记者、尹多彬记者 jikim@donga.com、empty@donga.com. 随着国民力量党全党大会成为党权候选人之间没有刹车的自爆斗争，该党有可能处于全党大会以后无法恢复的状态。有人批评说，本应该通过革新进行保守重建的主要人物反而加速了党的危机。特别是，在巨大在野党共同民主党以挑战连任党代表的李在明候选人为首，继立法驱动后，又毫无顾忌地提及弹劾尹锡悦总统。这种情况下，抨击执政党自己正在缩小行动范围的批评正在党内扩散。 党权候选人元喜龙11日在脸书上针对同样是候选人的韩东勋问道：“如果私推疑惑、私设舆论调查组疑惑、推荐金融监督院院长金景律疑惑这3个疑惑中有1个属实，你会辞去（候选人）吗？”他还主张：“把持公推、总管议会选举的韩东勋正在以‘抹黑’为由回避验证。” 对此，韩东勋也立即通过自己团队反驳道：“将和党内同志们一道，改变像路边小便一般留下脏污就跑的虚假黑色宣传旧态政治。”有分析认为，这是在突出元喜龙31年前司法研修院学生时期的“路边小便事件”。 元喜龙仅当天就发出了4次攻击信息，韩东勋也对此3次反驳及反攻等，延续了死缠恶斗。 另一候选人罗卿瑗当天也在A频道油管《政治信号》上就总统夫人金建希短信争议，就韩东勋以“干预党务”为宗旨进行批评一事尖锐地指出：“正在为弹劾总统投下饵料。”罗卿瑗说：“对朴槿惠前总统进行刑事起诉的人，就是时任特检检察官韩东勋。是不是为了自己活下去，就要把政权本身陷入危险?这不是对（尹锡悦）总统的威胁吗?” 在执政党内部不断发生自残性冲突的当天，共同民主党在国会举行议员全体会议，将执政党反对的《黄色信封法》（工会及劳动关系调整法修订案）和《货物运输事业法修订案》《监查院法》《全租欺诈特别法》等确定为党论法案。截止到当天，共同民主党共采纳了45件党论法案，其中包括向全体国民发放25万韩元的民生恢复补贴特别法。在前一天的党代表参选宣言中，李在明作为候选人提出“温饱主义”，试图扩大中间层的外延，当天又强调“国民身边的李在明，再次奔跑的大韩民国”的选举口号，并承诺“改变国民生活的‘更有能力、更为革新、更有准备的（共同）民主党’。”

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