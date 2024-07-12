培养不出下届领导人的国家. July. 12, 2024 08:13. . 对于因美国总统拜登的高龄风险而颤颤巍巍的民主党，很多人叹息道：“那么多政界人士中，真的没有替代人选吗?”但不知道是否记得，4年前参加民主党总统竞选的候选人就多达近30人？满足参加电视讨论的条件、站在镜头前的候选人就有20人。两天内分成10人进行，辩论舞台还非常紧张。从高龄参议院重要人物到亚裔年轻企业家，各具优势的候选人为了最大限度地利用短暂分得的发言时间而竭尽全力。 候选人们一一落选。一度领先的参议员伊丽莎白·沃伦因为激进的政策争议，参议员伯尼·桑德斯因过于偏左的指责，连高龄也拖了后腿。世界富豪、前纽约市长迈克尔·布隆伯格也未能抵挡住遭受集中炮火袭击的电视辩论中防御失败和“政治候鸟”争议等。 当时的候选人中，现在很难找到被认为是拜登总统的替代者。再次被提名的只有最年轻的候选人、交通部长皮特·布蒂吉格，但他却未能超越性少数者的界限。落选的败者的形象、竞选过程中暴露的瑕疵等，也是阻止他们再次挑战的理由。即使有再次参加竞选的意向，继已经落入共和党手中的众议院之后，参议院也发生动摇的情况下，需要坚守位子的议员们也很难轻易行动。 并不是没有新的名字。晚些时候开始寻找替代者的民主党内外有7、8名被提及。这次主要是州长们，在中央政治上的政治能力没有得到验证或以全国为单位的认知度较弱。副总统哈里斯还算现实，但目前支持率低于拜登总统。难怪没有从政想法的米歇尔·奥巴马女士在假想对决中占据了第一位。 国家领导人不是一朝一夕就能诞生的。即使表现出了闪亮的可能性，为了在丛林等政界生存下去，也需要相当长的时间和精力接受领导能力训练，扩大势力。要给他站在中央舞台的机会，并委托重大项目考察他的力量，在媒体面前曝光，扩大支持基础。贝拉克·奥巴马前总统在2004年全党大会演讲受到关注后，民主党领导层将他指定为总统候选人培养的故事非常广为人知。 民主党现在似乎已经没有这样的系统了。现任总统坚定竞选连任意志，因此培养潜在竞争者的余地并不大。即便如此，考虑到拜登总统82岁的风险，也应该做好应对准备。他本人也在第一次参选时说过：“我是国家未来新一代领导人的中间桥梁。”不遵守约定的他在大选前4个月面临着灾难性的内部混乱。不仅被前总统特朗普嘲弄，还要被夺走政权。 陷入进退两难的美国执政党的处境对汝矣岛也有不少启示。备受关注的执政党代表们因总统室介入说而纷纷离开，这就是最近韩国政治的现状。国民力量党全党大会因韩东勋候选人对总统夫人金建希短信“读而不回”的争议而面临自爆。在撕咬、争斗、互相拉扯的过程中，候选人受到的伤害很难恢复。在正常的状态下，期待下一季的潜龙们将不复存在。照此下去，难以保证韩国3年后不会像美国一样陷入人才短缺的困境。

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