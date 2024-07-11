安秉勋：“在奥运会舞台上集中于自己的高尔夫……继妈妈和爸爸之后，我要把奖牌挂在脖子上”. July. 11, 2024 08:01. by 李憲宰 uni@donga.com. 高尔夫在2016年里约热内卢奥运会上时隔116年重返奥运会舞台。当时担任历史性的1号洞第一个开球的选手是安秉勋（33岁）。 安秉勋是乒乓球明星、前韩国乒乓球队主教练安宰亨（59岁）和前中国国家队成员焦志敏（61岁）的儿子。安宰亨在1988年首尔奥运会乒乓球男子双打比赛中获得铜牌，焦志敏在同届奥运会上获得获女子单打铜牌和女子双打银牌。大赛组委会把象征性的第一杆球交给了奥林匹克运动员夫妇的儿子安秉勋。安秉勋在里约奥运会上获得了并列第11位。 参加下个月开幕的巴黎奥运会的安秉勋的目标是获得奖牌。一直表示“希望继爸爸妈妈之后，把奥运会奖牌挂在脖子上”的安秉勋9日在接受韩国媒体的视频采访时表示：“虽然不容易，但希望一定要拿到奖牌。只要不感到负担，集中精力打好自己的高尔夫，完全有可能接近奖牌。”他还补充说：“如果奥运会不能进入前3名，就没有任何意义”，“重要的是好好运营72洞。在有机会的球洞会瞄准小鸟球，在需要安全前进的球洞会安全击球。” 奥运会男子高尔夫将从8月1日开始，在巴黎附近的法国国家高尔夫球场举行，为期4天。9年前的2015年，曾参加在该高尔夫球场举行的法国公开赛的他表示，“从那以后一次也没有在这座球场打过球。我记得这是一座艰难的球场。重要的是去当地尽快适应。” 与8年前不同，这次将有坚实的后援军。安-赵夫妇将亲自飞到法国为儿子加油。里约奥运会当时因担任韩国乒乓球女子代表队主教练一职而未能来到儿子赛场的安前主教练表示：“这次想拍一张当时没能留下的纪念照”，“既然如此，希望秉勋获得奖牌后全家一起庆祝。” 从欧洲二级巡回赛开始职业生涯的安秉勋对欧洲高尔夫球场非常熟悉。他在DP世界巡回赛（前欧洲巡回赛）上打了5年多的时间，2015年在DP世界巡回赛大满贯赛事宝马锦标赛上还获得了冠军奖杯。 向奥运会奖牌发起冲击的第一个舞台是11日开始在英国苏格兰北贝里克的文艺复兴俱乐部（70杆）举行的捷尼赛思苏格兰公开赛。在由美国职业高尔夫（PGA）巡回赛和DP世界巡回赛共同主办的去年该大赛上，安秉勋位居并列第3位，获得了大满贯赛事英国公开赛的参赛权。安秉勋此后不断取得好成绩，2022年末世界排名第231位的他在2023年末已提升至第60位。 截至10日，目前世界排名第30位的安秉勋表示，“我比较喜欢（位于海边的）林克斯球场，所以今年也有信心”，“在打完此次比赛后，将好好准备接下来的英国公开赛和巴黎奥运会，还有PGA巡回赛季后赛比赛。”安前主教练也表示：“虽然秉勋今年没有夺冠，但5次进入前10名，状态更加稳定。”

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