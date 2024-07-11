李在明：“温饱主义是唯一的意识形态”. July. 11, 2024 08:00. by 姜成辉记者、李胜宇记者 yolo@donga.com、suwoong2@donga.com. 共同民主党前代表李在明10日表示，“‘温饱主义（吃饭和生存问题）’应该是唯一的意识形态”，宣布参加竞选蝉联党代表。他提出，要推进“能源高速公路"（以人工智能为基础的可再生能源全国电网）等新增长动力，同时为应对“人工智能-机器人时代”，要建成国家保障基本收入的“基本社会”的增长模式。 对于政府推进的综合房地产税调整，李在明首次公开表明立场称：“现在到了从根本上讨论（调整）的时候了。”政界评价说，李在明的参选宣言实际上有如参加下届总统选举的宣言。 李在明在参选宣言的开头就致力于具体化所谓的“新增长论”。他说：“在能源全面转换的时代，应该完善可再生能源的生产和供应系统。应该通过国家主导的大规模投资，在全国建设‘能源高速公路’，即以人工智能为基础的智能型电网。其构想是，建立符合地方特点的风力、太阳能等尖端环保发电园区，并建设将生产的能源运往全国各地的供应网，增加工作岗位，引导地区均衡发展。 他表示，今后随着人工智能机器人负责大部分生产，工作岗位将会减少，并强调了应对这一问题的“基本社会”政策。这是对他的代表性政策品牌“基本系列”进行了拓展。李在明说：“应该逐渐实行出生基本收入、基本居住、基本金融、基本医疗、基本教育等。”他同时强调了到2035年为止引进每周工作四天制的必要性。 李在明方面的相关人士表示：“相比对尹锡悦总统和执政党的批评，将重点放在了包含替他们负责的代替方案政党领导人的意志上。事实上更接近于‘提前看到的参加总统竞选宣言’。”

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