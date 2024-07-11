韩国电池时隔出现14年负增长……长此以往，必将遭中国排挤而枯死. July. 11, 2024 07:57. . 预计今年韩国电池产业的销售额将时隔14年首次出现负增长。竞争国家正在持续增长，因此难以认为是因为电动汽车、二次电池市场成熟前暂时的需求停滞。有评价认为，在中国凭借庞大的本国电动汽车、充电电池市场展开的攻势下，韩国电池面临最大危机。 代表韩国电池的3家公司中，LG能源解决方案、SK ON今年的年销售额将比去年减少10%以上，三星SDI也将将维持现状。照此下去，自2010年开始统计相关销售额以来，产业规模将首次减少。相反，中国第一、第二大企业宁德时代和DYC的销售额有望分别保持5%和23%的高速增长。 三家韩国电池公司在除中国以外的全球市场的占有率，从3年前过半的57%降到了今年1月至4月的47%。同期，中国企业的占有率从14%上升至31%。价格比韩国的三元电池便宜、但性能较差的中国产磷酸铁锂电池的技术水平最近大幅提高，正在迅速蚕食市场。首次开发圆筒形二次电池并供应给美国特斯拉的日本松下，也决定增加对美国生产设施的投资。对于磷酸铁锂电池、圆筒形电池领域的后起之秀韩国来说，市场处于停滞状态，还面临着同时进行海外设备投资、尖端产品技术投资的艰难局面。 再加上韩国占电池成本一半的镍、锂、钴三大矿物大部分依赖中国，因此供应链风险很大。在中国横扫世界407处三大矿产资源的时候，韩国只确保了15处。日本的综合商社很早就积极开发海外矿物资源，因此确保了韩国的两倍——31处。此外，中国正在加快政府直接控制核心矿物出口的“资源武器化”速度。 美国和欧盟的外国产电池进口制裁、原材料供应网确保战争等围绕电池产业的全球角逐战大大超过了个别企业可以承受的水平。电池是韩国出口的第七大产品，也是创造35000个以上工作岗位的核心产业。政府和政治圈应该出台全面支援政策，超越竞争国家的挑战，使之成为未来增长引擎。

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