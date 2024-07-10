“必须阻止低收入阶层辍学”，布隆伯格向约翰•霍普金斯大学医学院捐赠1.4万亿韩元. July. 10, 2024 07:54. by 崔智善 aurinko@donga.com. 前美国纽约市市长迈克尔•布隆伯格（82岁•照片）向母校约翰•霍普金斯大学捐赠了10亿美元（约1.4万亿韩元），希望将其用作医疗领域学生的奖学金。因此，该校医学院学生中约三分之二的学生将获得支援。 8日（当地时间），据布隆伯格慈善基金会通过网站发表的捐赠计划显示，从今年秋季学期开始，家庭收入不足30万美元的约翰-霍普金斯大学医学院的学生将全额免除学费。收入在17.5万美元以下的学生在免除学费的同时还能得到生活费支援。 约翰-霍普金斯大学医学院的毕业生平均有10万美元的学费贷款。通过此次捐赠，到2029年左右毕业生的平均学费贷款将减少到约6万美元。布隆伯格基金会在2018年也向该学校捐赠了18亿美元。此后，仅占毕业生9%的低收入阶层学生比重增加到了21%。 基金会表示，此次捐赠是为了改善经过新冠病毒疫情后恶化的美国公共保健体系。基金会方面表示：“随着医疗领域的教育费越来越贵，有才能的低收入层学生（医学院）正在中途退学。医生们也只涌向收益性好的部分领域，而不是公共保健医生，公共保健领域的医疗团队逐渐不足，水平也在下降。” 布隆伯格前市长也通过基金会的年度报告书说明了捐赠理由：“在美国医疗专家不足的情况下，该领域的高教育费用成为低收入层学生的绊脚石。”他毕业于约翰-霍普金斯大学、哈佛大学经营学硕士（MBA），进入华尔街后创立了金融信息公司“布隆伯格”。以福布斯为准，他拥有1062亿美元（约148.68万亿韩元）的资产，位居全球富豪榜第15位。

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