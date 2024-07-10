美国共和党：“盟国有义务投资共同防御”. July. 10, 2024 07:54. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国共和党在8日（当地时间）通过的政纲政策中表示：“将推进以美国最重要利益为中心的外交政策；将让盟国履行共同防御投资义务，加强同盟关系。”在美国大选前120天，共和党明确表示将把前总统特朗普的“美国优先主义”作为党的核心方针。 美国共和党全国委员会下属的政纲政策委员会当天通过了包含封锁国境和结束通货膨胀等20个公约的政纲政策。共和党在政纲政策上贴上了与特朗普大选口号相同的“让美国再次伟大”的标题，并宣布：“将通过力量恢复和平。我们将重新构建同盟网络，以保障和平的未来。” 因此，有分析认为，不仅满足北约的国防费支出标准，而且增加对韩国等国家的防卫费分摊额，固化为共和党的“正式方针”。特朗普4月在接受时事周刊《时代》采访时曾表示，“希望韩国好好对待美国”，表明了要求增加防卫费分摊额的意向。 共和党还表示，“追求美国优先的经济政策”，把对外国商品征收基本关税和取消对中国的贸易最惠国待遇等作为政纲政策。 特朗普发表政纲政策后，在社交媒体上主张：“这个议题是强有力的承诺。如果我们夺回白宫、共和党占据上下院多数党，将可以更快实现。美国需要果断的共和党领导力。”

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