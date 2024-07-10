韩华系统：“将向沙特出口1.2万亿韩元规模的‘天弓-2 雷达’”. July. 10, 2024 07:53. by 田南赫记者 forward@donga.com. 韩华系统公司9日表示，将向沙特阿拉伯出口被称为“韩国型爱国者”的国产中程地对空制导武器“天弓-2”的多功能雷达（MFR•照片）。出口规模达8.669亿美元（约1.2万亿韩元）。 开发“天弓-2”的LIG NEX1公司曾于去年11月与沙特阿拉伯签订了总规模达32亿美元（约4.27万亿韩元）的出口合同。1个天弓炮台由多功能雷达、垂直发射台、交战控制所等组成。韩华系统开发并提供其中的多功能雷达。这是韩华系统自2022年向阿联酋（UAE）出口11亿美元（约1.3万亿韩元）规模的“天弓-2 MFR”以来的第二次出口。 “天弓-2 MFR”由国防科学研究所（ADD）和韩华系统共同开发，并于2020年完成了战斗力化。特别是中东出口型搭载了最新型雷达“有源相控阵（AESA）雷达”。不仅可以探测从所有方向接近的敌方战斗机，还可以同时探测和追踪敌方的弹道导弹。 韩华系统解释说，天弓-2 MFR将多个雷达功能合二为一，可以一次性完成△探测、追踪、识别敌我 △应对电波干扰 △导弹捕捉、追踪、通信等复合任务。公司计划将出口阿联酋确保的型号按照沙特阿拉伯的环境条件和要求进行改良后供应。 韩华系统代表鱼成哲（音）表示：“继阿联酋之后，韩华系统还将向沙特阿拉伯提供最尖端的雷达”，“将在中东、欧洲、东南亚等多个地区扩大出口品种，巩固在海外军工市场的地位。”

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