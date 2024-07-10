奥运会滑板最高龄选手麦克唐纳表示“我不会停下来”. July. 10, 2024 07:54. by 洪禎秀 hong@donga.com. 本月末将年满51岁的英国人安迪•麦克唐纳将在下个月的巴黎奥运会上代表国家参加滑板项目。他是参加该项目的各国选手中年龄最大的。 滑板在2020年东京奥运会时首次被列为正式比赛项目。当时奖牌获得者的平均年龄只有18岁，被认为是“年轻人的专属物”。麦克唐纳算是非常引人注目的存在。 8日（当地时间），麦克唐纳在接受美国《纽约时报》（NYT）采访时表示：“在我这个年纪，摔倒（比年轻选手）更疼，恢复也需要更多的时间，这是事实”，“即使这样也不会停止，这就是现在我还能玩滑板的秘诀。” 和他一起出战的两位国家队队友都是16岁。麦克唐纳说：“和相当于我年龄三分之一的孩子一起滑，学习他们的活力和恢复力。”他强调，自己也很高兴能够向新一代选手们分享自己的知识和经验。 麦克唐纳在12岁时首次开始玩滑板。他说：“在空中两次旋转360度的‘720’是我现在能展示的最大值，但最近12岁的年轻人甚至能做到‘900’。”他在世界滑板世界杯上9次取得胜利等，在国际舞台上表现活跃，但进军奥运会尚属首次。 他上个月在匈牙利布达佩斯举行的预选赛上以第15名的成绩通过了奥运会选拔赛。巴黎奥组委评价说：“两次尝试失败后，‘赌上’最后一次机会后，终于获得了惊人的幸运。”麦克唐纳也表示：“通过预选赛就等于已经获得了奖牌”，“对我来说，滑板是青春之泉。” 他说，社会上一些人认为玩滑板的人是“破坏公物的恶童”，但因为被列为奥运会正式项目，人们的视线发生了明显的变化。他接着强调表示，“很多人认为我是‘老当益壮的代表人物’，但年龄真的只是数字而已”，“想赋予人们继续自己喜欢的事情的动机。”

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