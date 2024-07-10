家用燃气费上涨，7月份不行、8月份可以?. July. 10, 2024 07:50. . 打破惯例，从下个月开始，家里使用的城市燃气费用将上涨。如果住在首尔，将上涨6.8%，以4人家庭为基准，每月负担将增加3770韩元左右。家用城市燃气一直以低于成本的价格供应，从韩国燃气公社的立场来看，越卖越亏。以逆差额结构积累的燃气公社的损失为13.5万亿韩元，超过了30年的人工费。让全体职员30年一分钱不给地工作也摆脱不了损失。为了减少损失，上调费用已成定局。 涨价时间定在暑期，也在意料之中。因为不需要取暖，所以不会马上感受到费用的上涨。去年初冬季节传到各家庭的“取暖费炸弹”通知，甚至使尹锡悦总统的支持率也下降，影响非常大。在寒风袭来、暖气费负担加重之前提高燃气费，才能减轻政治负担。 不过也有人说，8月上涨是意外之举。《城市燃气费原料费联动制实施指南》中规定，住宅用城市燃气费在单月进行调整，到目前为止，按照惯例，都是在单月上调或下调了费用。最近上调燃气费用的月份也是去年5月。此外，韩国政府本月1日表示：“本月内难以上调城市燃气费。”仅过4天就出面表示“从下个月开始将提高收费标准”，这样的情景很难让人描述。 只要政府下定决心，随时都可以上调城市燃气费。单月调整只是实行方针，法律上并没有明确规定费用调整时期。如果燃气公社报告费用调整与否等，产业通商资源部与企划财政部协商决定即可。据说，负责实际业务的燃气公社不知道7月份可以上调、8月份不可以上调费用的原因。大家只能从政府本月冻结燃气费用时所说的“考虑到对物价的影响，正在协商中”的话中去推测。 也有分析认为，为了守住2%线的物价上涨率，将燃气费上调时间推迟了一个月。上月曾跌至2.4%的物价上涨率本月很有可能再次上涨。油类税下调幅度缩小，再加上酷暑和梅雨，农产品价格的涨势也会更大。一般物价上涨率与一年前相比，去年7月的物价上涨率创下了年中最低值。在加上基底效果的情况下，不能再加燃气费的话，可以看作是臆测吗? 政府应该说明，这不是为了管理眼前数字的小小的“统计按摩术”。 政府以模糊不清的“非常时期”为依据，一直暂时保留联动制，也没有提高能够充当原料费的费用。每两个月反映一次国际能源价格变动的原料费联动制从1998年开始实行。其宗旨是通过联动制提高稳定性，确保费用的客观性。但是，天然气价格曾是前政府的“政治费用”，现政府也认为燃气价格不是经济理论，而是政治理论。最终剩下的只有用税金填补的公共机关的损失。现在应该建立一个独立机构，透明地决定燃气价格。以现在这样的决定结构，今后也必然会失去稳定性和客观性。

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