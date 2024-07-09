玛丽娜·勒庞像父亲一样在决选投票中失利，“胜利只是被推迟了而已”. July. 09, 2024 08:04. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. “胜利只是被推迟了而已。议席数大幅增加，因此没有必要失望。” 法国极右翼的国民联盟虽然在法国国民议会选举第一轮投票中位居第一，在最后投票中却退居第三位。国民联盟实际领导人、前党首兼议员玛丽娜·勒庞（照片）7日（当地时间）在参加TF1节目时做出了上述表示。她自信地说：“极右浪潮将继续高涨。” 国民联盟主导的极右联盟在上次议会选举中占据众议院577席中的88席，但在此次选举中却增加了近一倍，确保了143席。 勒庞表示：“如果不是马克龙总统与极左党派的不自然同盟，国民联盟将单独占据众议院过半议席。” 此外，她还预测，在决选投票中占据第一位的左派联合“新人民阵线”的“不屈服的法国”代表让-吕克·梅朗雄和中右派总统马克龙的同居不会持续太久。她认为，两个势力只是为了阻止国民联盟占据第一名，而在政治工学上结合在一起，但由于路线不同，很难有机地结合在一起。 但也有评价认为，勒庞与她父亲的情况相似。勒庞的父亲、创建国民联盟前身国民阵线的极右政治家让-玛丽·勒庞在2002年大选第一次投票时，以微弱优势落后于时任总统希拉克，位居第二。但在最后投票时，很多国民聚集到“反极右”阵营，大败于获得82%支持率的希拉克。

한국어