“福宝妹妹”大熊猫双胞胎睿宝•辉宝过周岁生日宴. July. 08, 2024 07:55. by 郑瑞英记者 cero@donga.com. 双胞胎姐姐拿着竹子哑铃，妹妹拿着竹子麦克风。这是分别象征健康和人气的抓周物品。 韩国国内出生的第一对大熊猫双胞胎睿宝和辉宝的周岁宴7日在爱宝乐园内的熊猫世界举行。它们是4月份去中国的福宝的双胞胎妹妹。 作为周岁宴的亮点，抓周活动准备了毛笔（智慧）、法官槌（名誉）、球（才能）、麦克风（人气）、哑铃（健康）等蕴含5种价值的竹子物品。两只熊猫在看到第一次见到如此模样的竹制物品后，东张西望或闻味道等，表现出极大的兴趣。姐姐“睿宝”最终抓下象征健康的杠铃，妹妹“辉宝”抓下象征人气的麦克风。 双胞胎睿宝•辉宝是旅韩大熊猫夫妇“乐宝”和“爱宝”于2023年7月7日在韩诞下的大熊猫双胞胎，出生时两只幼崽的体重分别只有180克、140克。姐妹俩在1年内体重都超过了30公斤，正在健康成长。 当天，通过活动受邀的60名粉丝和包括姜哲远、宋永宽饲养员在内的爱宝乐园动物园职员一起参加了周岁宴。熊猫世界的饲养员们为了希望两只大熊猫的“熊生”能够毫无障碍地向前发展，赠送了长2米、宽1米的木制汽车。另外，还准备了用竹子、窝窝头（熊猫吃的营养面包）、胡萝卜等制成的直径为1米的大型蛋糕。 以“福宝爷爷”而闻名的姜哲远饲养员表示：“和（妈妈）爱宝一起育儿双胞胎，虽然很辛苦，但是是非常幸福的时间”，“感谢粉丝们给予大熊猫双胞胎的爱和关心，就像之前为福宝做的那样。” 双胞胎睿宝•辉宝、妈妈爱宝（13日）、大姐福宝（20日）、爸爸乐宝（28日），“宝家族”的大熊猫成员都出生在7月份。爱宝乐园为纪念这一盛事，计划将“宝家族生日庆典”举行到下月4日。

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