梅西罚丢点球，阿根廷队面临出局危机……“救世主”守门员力挽狂澜助球队晋级四强. July. 06, 2024 07:45. by 金正勋记者 hun@donga.com. “阿根廷队的守门员马丁内斯决定了比赛胜负。” 美国体育专门媒体《ESPN》5日就在美国得克萨斯休斯敦的NRG体育场举行的阿根廷和厄瓜多尔的2024美洲杯（南美足球锦标赛）8强赛做出了上述报道。 在美洲杯上共获得15次冠军，与乌拉圭队并列历史最多冠军纪录的阿根廷队在上下半场以1比1握手言和后进入的点球大战中，以4比2战胜厄瓜多尔队进入了4强。除决赛外，美洲杯赛不进行加时赛。 在点球大战中，阿根廷队的一号点球手“队长”莱昂内尔•梅西（37岁）罚丢点球，但守门员埃米利亚诺•马丁内斯（32岁）挡住了厄瓜多尔队一号点球手安赫尔•梅纳的射门，并扑出了对方二号点球手阿兰•明达的射门。2022年卡塔尔世界杯时，马丁内斯在与法国队的决赛中凭借点球大战的出色表现带领阿根廷队夺冠，并获得了颁发给最佳守门员的“金手套”奖，此次马丁内斯再次展现铜墙铁壁般的防守，主导了阿根廷队的戏剧性胜利。 赛前，阿根廷队的队魂梅西虽然因腿筋受伤出场前景不明朗，但当天他还是以首发出场。阿根廷队当天在上半场第35分钟角球的情况下，凭借后卫里桑德罗•马丁内斯的一粒入球领先对手，但在下半场伤停补时第1分钟被厄瓜多尔队扳平比分，从而进入了点球大战。

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