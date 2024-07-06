“右倾”英国工党，时隔14年更迭政权. July. 06, 2024 07:44. by 巴黎=常驻记者 赵恩雅、李智允记者 achim@donga.com、leemail@donga.com. 英国工党在当地时间4日举行的提前大选中，时隔14年再次击败执政的保守党，成功实现了政权更迭。 有评价认为，被称为“第二个托尼·布莱尔”的工党党首基尔·斯塔默（62岁）提出了冻结所得税和法人税、反对扩大儿童补贴、加强国境警戒等消除现有左派色彩的“右倾公约”，抓住了中间选票。获得190年建党以来最低议席的保守党因未能及时应对经济问题和非法移民者增加等问题而惨败。 据英国广播公司（BBC）等媒体报道，工党5日在众议院650个议席中占据410席，远远超过一半，成为第一大党。这比2019年议会选举时增加了208个议席。相反，保守党拥有113个议席，只确保了现有议席（365席）的三分之一。中立倾向的自由民主党以71席成为第三大党。极右倾向的英国改革党获得4席，首次成功进入议会。 在实行议会内阁制的英国，多数党党首将当选为首相，因此斯塔默将领导难题堆积如山的英国。斯塔默5日在中间计票结果确定胜利后，在伦敦市中心对支持者发表感想说：“英国时隔14年重新找回了未来。终于行走在了希望的阳光下。” 他在工党惨败给保守党的第二年2020年担任党首，放弃了公共服务国有化、无偿大学学费等左派公约，强调了中立实用主义。今年工党纲领的核心内容是“创造财富”，得到了中产阶层和富裕阶层的响应。 保守党自1834年建党以来，时隔190年取得了最差的成绩，因此有人批评说，有必要进行重新建党程度的改革。曾培养出温斯顿·丘吉尔和玛格丽特·撒切尔等重量级首相的保守党，最近未能有效应对物价上涨和英国“退欧”带来的投资减少等经济危机。党内甚至出现了“遭到大屠杀”的反应。英国首相苏纳克表示：“我们得到了为之清醒的判决。我们将对失败负责。”

한국어