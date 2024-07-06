已故红衣主教金寿焕的谥福推进获得教皇厅的批准. July. 06, 2024 07:43. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 教皇厅批准了已故红衣主教金寿焕（1922~2009年•照片）的谥福推进工作。 天主教首尔大教区5日表示：“上月18日，罗马教皇厅谥圣部在发给大主教郑淳泽的回信中表示，‘无障碍（Nihil Obstat）’推进金寿焕的谥福。”“无障碍”是教皇厅谥圣部经过讨论后宣布，对推进谥福工作没有任何异议的宣言。因此，对于金红衣主教，可以称其为正式谥福的推进对象—“上帝的仆人”。 谥福是在天主教中殉教者或圣德高尚的人死后正式登上福者的品位，是圣人的前一阶段。成为福者后，可以再次推进圣人谥圣。首尔大教区谥福谥圣委员会计划组成金寿焕谥福提案历史委员会，正式进行有关金红衣主教的生平、英雄德行、圣德名声等研究。 金寿焕从1968年入座（成为教区长）到1998年卸任为止的30年间，一直担任首尔大教区教区长职务，个人德行方面自不必说，他还为提高韩国教会的成长和地位、落实人权和民主主义而献身，受到了很多人的尊敬和喜爱。特别是以对人类的根源性怜悯为基础，像救世主耶稣一样对待韩国社会最被疏远的人，被称为“贫穷、被疏远的人的朋友”。善终后通过角膜捐赠，实践了直到最后都毫无保留地奉献的爱。 首尔大教区去年3月决定推进金红衣主教的谥福，韩国天主教主教会议在同年10月的定期总会上一致同意。目前在韩国天主教会，有金大建安德烈亚斯神父（1821~1846年）等103名圣人和124名福者。

한국어