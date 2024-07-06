凭借美式足球战胜美国的日本部活的力量. July. 06, 2024 07:43. . 日本20岁以下美式足球（美式橄榄球•American football）国家队战胜了美国队。读得没错。日本在美式足球项目上战胜了美国。而且还是双倍的分数。上月26日在加拿大举行的国际美式足球联合会（IFAF）20岁以下世界锦标赛半决赛上，日本队以41比20击败了美国队。综合各年龄段，日本美式足球国家队战胜美国队尚属首次。 如果说对日本“棒球少年”来说，是甲子园，即全国高中棒球锦标赛是梦想的舞台，那么对“足球少年”来说，则是“圣诞碗（Christmas Bowl）”。日本全国高中美式足球锦标赛决赛的该比赛是在圣诞节时举行的，因此得名。讲述参加部活（社团活动）时以参加这场比赛为目标的主人公故事的漫画《光速跑者21号》也在日本大受欢迎。日本有105所高中设有美式足球部。这与韩国高中棒球部（106个）的水平差不多。 如果确认在日本全国高中体育联盟登记的各项目球队数，就会得出在韩国很难想象的结果。以去年11月为基准，日本高中篮球部是男子部4194个、女子部3617个。韩国男子部和女子部分别为30个和19个。另外，日本高中排球部男排和女排分别为2756个和3689个。而韩国（高中排球）男子部和女子部分别只有23个和17个。因此，韩国和日本在这两个项目上的实力差距拉大到可以用“遥远”来形容，这也许不足为奇。日本（3844个）的男高部足球队数是韩国（100个）的近40倍。韩国在国际足联（FIFA）排名中最后一次领先日本是在2018年6月。 在日本运动部如此多的最大原因是，梦想成为职业选手的学生和想作为兴趣运动的学生通过部活一起流汗。换句话说，梦想成为职业选手的学生也要学习。相反，在韩国加入运动部意味着将“全身心”投入到运动中。因此，要找到愿意把孩子送到运动部的家长越来越难。 韩国也有一些人想通过俱乐部队寻求变化。但是所谓的“精英”选手们仍然经常对他们投以冷嘲热讽的目光。高中棒球俱乐部队盆唐BC因选手供需问题表示撤回参加周末联赛的意向后，某体育专门媒体还发表了“不要随意组建俱乐部”的专栏。 相反，俱乐部队要满满当当。因此，应该像日本那样，营造不运动的学生占少数的氛围。只有这样，我们的孩子才能健康地生活下去。小时候爱上某个项目的所有人没有任何理由把职业选手或奥运会金牌得主作为目标。尽管如此，还是会有人梦想着用美式足球战胜美国，并为实现这个梦想而努力。这就是体育所具有的力量。给孩子们送去流汗的自由吧。

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