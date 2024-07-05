119询问“能否对患者进行现场急救”……“我来吧”，市民主动申告进行心肺复苏术. July. 05, 2024 08:03. by 朱贤宇记者 woojoo@donga.com. “（伤亡人员）非常多！” 包含首尔市厅站逆行惨案当时119报警电话内容的录音4日公开。报案人的哭声等，如实地反映了当时紧张的现场气氛。 当天，国会行政安全委员会所属的共同民主党尹建永议员室公开了消防当局提交的7月1日119报警录音。据此，1日晚上9点27分至晚上9点42分，约15分钟内共接到14起报警电话。 最初的报案人说：“在市厅站十字路口，轿车之间发生严重事故，车辆完全被毁，1人躺在道路上。”当时事故中，一辆肇事车辆冲向市民，但报案人可能以为是车辆之间的交通事故。第二位报案人说：“一辆黑色轿车突然冲向人行道，现场行人伤势严重。有5人以上倒下了。”当接到报案的人反问“（事故地点）是新堂站吗”时，报案人似乎有些惊慌，回答“是”。现场不是新堂站，而是市厅站。 也有市民一边拨打119一边抽噎。接到被推测为现场附近便利店兼职生的一名报案人的电话后，队员说“冷静点”，不断稳定报案人的情绪。报案人带着哭声继续讲述周围情况时，队员们间或表示“不要哭，要冷静”，努力安慰。 也有市民在消防当局到达现场之前，按照119的指示进行了应急处理。当天，当队员问到“能否对患者进行现场急救”时，第三位报警人回答说“我来吧”。当时目击现场的一位普通人说：“市民们跑向倒下的人进行心肺复苏术。” 晚上9点42分左右打电话来的最后一名报案人惋惜地说：“当时好多人倒下了，只有一个人可以进行心肺复苏术，其他人都不会。” 目前警方正在对1日发生逆行事故的肇事车辆司机车某（68岁）进行调查。

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