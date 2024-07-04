金钱涌向特朗普，募集资金比拜登多930亿韩元. July. 04, 2024 08:25. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 因在首次电视辩论中取得压倒性胜利、联邦大法院裁定享有部分豁免权等，美国前总统特朗普的连任之路获得更大力度，今年第二季度（4月-6月）比拜登总统多筹集了6700万美元（约930亿韩元）的选举资金。美联社表示，“（特朗普方面）抵消了拜登方面的现金优势”，并预测，这对因电视辩论完败而陷入总统候选人辞职危机的拜登来说，是另一个不利因素。 据美联社等媒体当地时间2日报道，特朗普方面今年第二季度募集了3.31亿美元（约4600亿韩元）。这比同期拜登方面获得的2.64亿美元多出6700万美元。在竞选团队的累计现金储备方面，特朗普方面以2.849亿美元领先拜登方面（2.4亿美元）。 据政治媒体《Axios》报道，特朗普方面从今年4月首次举行刑事审判开始，筹集了比拜登更多的政治资金。据分析，这是因为此前没有积极赞助特朗普的共和党“大腕”们正式打开了钱包。 民主党内认为不仅在11月大选，在同一天举行的参议院选举中也会把多数党拱手让给共和党的不安感正在扩散。 特朗普和共和党方面继已在众议院占据多数之后，决心接管参议院、总统职位。与特朗普的大选口号“让美国再次伟大”相比，共和党在大选、参众两院选举中都获胜的“让美国再次伟大三连胜”已成定局。

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