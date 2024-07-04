惨案现场的护栏不是为了保护市民，而是防止横穿马路. July. 04, 2024 08:25. by 李采完记者、朱贤宇记者 chaewani@donga.com. 经确认，1日发生的首尔市厅站逆行惨案当时，遇难者和肇事车辆之间的人行道旁的防护栏（护栏）并没有以保护行人免受车辆事故的影响为目的设置。该护栏是用于防止单纯横穿马路及自行车摔倒。有人指出，由于性能标准薄弱，从一开始就不能起到保护行人的作用。 3日，据首尔中区透露，该护栏设置于2012年。根据现行法律，护栏分为“车辆防护用”和“（保护）行人用”。设置在交叉路口、高速公路等处的护栏是车辆防护用。要经过车辆碰撞试验，达到一定的性能标准。相反，设置在发生事故的市厅站一带人行道上的行人用护栏则无需经过车辆碰撞性能试验。这是为了防止行人擅自横穿马路或自行车摔倒在道路上等而设置的。因此，护栏上部每米承受10公斤，侧面每米承受37公斤的负荷即可。从现场闭路电视（CCTV）来看，肇事车辆瞬间砸碎护栏，突袭了市民。 专家建议，应加强行人用护栏的车辆抵抗力。澳大利亚规定，从明年1月1日开始，在所有道路上设置新防护墙时，必须满足MASH 3等级（TL3）以上。要想获得TL3等级，即使重2270公斤的车辆以时速100公里相撞，也不会倒塌。此次肇事者驾驶的捷尼赛思G80空车的重量为1930公斤，以时速100公里的速度逆行。 这就是为什么有人指出，如果有更坚固的护栏，就可以减少损失的原因。三星交通安全文化研究所首席研究员赵俊汉（音）表示：“当地的行人用护栏在车辆冲撞时只能像麦芽糖一样弯曲。必须强化耐久性标准，以承受最低时速30公里的冲击。”

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