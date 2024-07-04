抢夺议事槌、撕毁投票用纸……最低工资分级适用再次泡汤. July. 04, 2024 08:23. . 按行业分类适用最低工资的方案在资方和劳方的对立中告吹。由9名劳、资、公益委员组成的最低工资委员会前天召开第七次全体会议，以15票反对、11票赞成、1票无效否决了适用案。在此过程中，随着讨论趋于激烈，出现了高声相对，部分劳动者委员为了阻止投票，抢夺最低工资委员长的议事槌，撕毁投票用纸等妨碍投票的行为，引起了争议。 在当天的会议上，资方委员（经营界）们以近几年来因急剧的最低工资上调、小业主的支付能力减弱为由，要求饭店、出租车运输业、便利店等分级适用最低工资。对此，劳方委员（劳动界）们反对说：“有可能破坏最低工资制度的宗旨，引发低工资行业的烙印效果。”经过3个多小时的攻防战，委员长决定进行表决，全国民主劳动组合总联盟（简称民主劳总）推荐的劳工方委员们立即制止了这一行为。理由是5月份政府新委任的公益委员们的倾向不确定的情况下不能进行表决。 在决定对国民经济产生重要影响的案件时，法定审议机构发生妨碍投票的行为，这是任何理由都无法容忍的。由于无法避免行使实力会影响表决的怀疑，表决结果的正当性也受到了损害。随着劳资双方的矛盾加深，今后最低工资审议也将面临困难。资方委员们决定不参加预定于今天召开的第八次全体会议。 最低工资分级适用的必要性从数年前起就已提出。由于不考虑各行业的生产率和资方的支付能力，一次性急剧提高最低工资，因此小型个体户和中小企业因人工成本负担而面临极限。农林渔业和饮食、住宿业无法支付最低工资的企业比率超过30%。随着收入低于职员的业主增加，也出现了减少雇佣的副作用。劳动界也不应该一味地反对，而是有必要配合现实，灵活地调整最低工资。 借此机会，也要考虑调整极端对立像年例活动一样反复出现的最低工资决策结构。与独立委员会或专家小组决定最低工资的大部分发达国家不同，韩国变质为利害关系者聚集在一起进行消耗性较量的“全国单位工资协商”。自1988年实行最低工资制度以来，通过劳资协议决定的只有7次。即使从现在开始，也要分析宏观经济形势和劳动市场的变化，修改制度，以便合理决定最低工资。

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