“一定要在巴黎奥运会金牌领奖台上唱响爱国歌”. July. 03, 2024 07:58. by 姜泓求 windup@donga.com. 出战巴黎奥运会的韩国柔道国家队选手许美美（22岁）最近与自己许下了一个约定。就是在奥运会之前背诵《爱国歌》的歌词。许美美的父亲是韩国人，母亲是日本人，她在日本东京出生长大，从未单独学习过《爱国歌》。许美美原本拥有韩日双重国籍，但在去年生日（12月19日）前夕放弃了日本国籍。 最近在忠北镇川选手村见到的许美美表示：“韩国人学习《爱国歌》是理所当然的事情”，“虽然歌词中的单词很难，但是还有时间，所以想在奥运会之前一定要背下来。我将摘得巴黎奥运会金牌，在领奖台上演唱《爱国歌》，希望大家多多支持。” 许美美在2017年日本全国中学柔道大赛上夺冠，获得了“柔道天才”的绰号。高中时期也被认为是日本国内进入前3名的希望之星。这样的她选择韩国国籍是因为2021年去世的奶奶。奶奶留下了遗言：“希望美美一定要戴上太极徽章参加奥运会。”根据该遗言，决定在韩国进行选手生活的许美美在加入实业队（庆北体育会）的过程中，也知道了自己是独立运动家许硕先生（1857~1920年）的第五代孙的事实。 2022年首次入选国家队的许美美在今年5月的世界柔道锦标赛上获得了女子57公斤级的金牌。这是韩国女选手自1995年千叶大会后，时隔29年再次获得世界柔道锦标赛冠军。该级别世界排名第三的许美美说：“世锦赛夺冠让我更有自信，也让我更想获得奥运会金牌。”韩国女子柔道自1996年亚特兰大奥运会曹敏仙（66公斤级）之后，28年来一直没有出现过奥运会金牌得主。 有评价称，许美美很好地融合了重视精巧技术的日本柔道和强调体力训练的韩国柔道，竞技水平得到了提升。女子柔道国家队主教练金美廷评价说：“美美的重心很稳定，而且抓举技术很好，因身体跌倒而输掉比赛的情况几乎不大会出现。”许美美表示，“（因为体力训练）在镇川选手村每天早上5点半起床，刚开始很辛苦，但现在已经适应了。柔道总是很有趣，所以可以战胜艰难的体力训练。” 在巴黎奥运会上与许美美争夺金牌的选手有在世界锦标赛决赛中相遇的克里斯塔•德古奇（29岁•加拿大•第1位）。父亲是加拿大人、母亲是日本人，在日本出生长大的德古奇也是均衡地具备日本柔道优点的选手。在两人的对决中三战皆负的勒哈格巴托戈•恩赫里伦（26岁•蒙古•第13位）对许美美来说也是个难缠的对手。 许美美说：“柔道是与对手进行较量的体育项目，不知道比赛过程中情况会发生什么变化。在奥运会剩下的时间里，比起准备新的东西，我会努力做好我所做的一切。”她接着说：“在韩语中我最喜欢‘能做到’这个词。在比赛时听到‘能做到’的话，感觉什么都能做到。我一定会竭尽全力，争取在奥运会上获得金牌。。” 许美美继续笑着说：“在选手村见过（击剑国家代表）吴尚旭选手（28岁），感谢他用日语跟我搭话。非常想在巴黎一起拿金牌，亲近起来。”

한국어