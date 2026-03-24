金孝周，重返新秀赛季夺冠赛事之巅…“为相同的奖杯感到高兴”

“很高兴能在家里再放置一座一模一样的奖杯。”历经千辛万苦夺得美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛奠基人杯冠军的金孝周（31岁）笑着说。金孝周23日在美国加利福尼亚州门洛公园的沙伦高地高尔夫乡村俱乐部（标准杆72杆）举行的赛事最后一轮第四轮比赛中，抓下4支小鸟球，吞下5个柏忌，以高于标准杆1杆的73杆成绩完赛。但得益于第三轮结束后保持的较大领先优势，最终金孝周以总成绩低于标准杆16杆的272杆，以1杆优势击败了追至最后的内莉•科达（28岁，美国，低于标准杆15杆）。这是金孝周本赛季首个冠军，也是她LPGA巡回赛生涯第八个冠军。这是金孝周自去年3月福特锦标赛夺冠后，时隔一年再次登上冠军宝座。尽管赛事赞助商已变更，但金孝周在她进入LPGA巡回赛的2015年，便是在这项赛事中捧起了职业生涯首座冠军奖杯。当时获得22.5万美元冠军奖金的金孝周，此次收获了翻倍的45万美元（约合6.83亿韩元）奖金。她表示，“在新秀赛季首次夺冠的赛事中再次登顶，意义更加非凡。能在同一项赛事中两次夺冠，我感到非常珍贵。”结果虽然甜蜜，但夺冠之路颇为坎坷。直到第三轮结束从未让出领先位置的金孝周，进入第四轮时还领先第二名科达5杆。看似将轻松实现从头领先至终场的“全程领先”夺冠。但金孝周从比赛初期开始击球状态就出现起伏，难以缩减杆数。在前9洞，她抓下2支小鸟球，也吞下2个柏忌。反观在前9洞就抓下4杆、奋力追赶的科达，在10号洞（5杆洞）抓下小鸟球，追至并列领先。每当危机时刻，拯救金孝周的是“如画般”的劈起杆击球。在领先1杆的13号洞（3杆洞），金孝周开球过大飞过果岭后方，陷入危机。但她用劈起杆打出的第二杆击中旗杆，成功保帕。在17号洞（3杆洞），开球落入果岭周围的长草区，但凭借梦幻般的劈起杆击球再次保帕。金孝周表示，“整体击球状态不佳，但多亏了后半段在两个3杆洞都成功保帕，才守住了胜利。平时有自信的劈起杆打得很好，心情很棒。”反观猛烈追击的科达，在12号洞（4杆洞）和17号洞均错失了相对较短的保帕推杆，吞下柏忌，未能实现逆转。科达表示，“虽然失望，但这就是高尔夫。”进入30岁后反而恢复巅峰状态的金孝周，乘胜追击，目标直指再添胜果。她将立即以“卫冕冠军”身份出战26日起在美国亚利桑那州凤凰城风车高尔夫俱乐部举行的福特锦标赛。同一天，在美国佛罗里达州棕榈滩的因斯布鲁克度假村高尔夫俱乐部（标准杆71杆）结束的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛威士伯锦标赛上，任成宰（28岁）以总成绩低于标准杆8杆的276杆，并列第四名完赛。在1至3轮一直保持单独领先、挑战时隔4年5个月再夺冠军的任成宰，在最后一轮第四轮比赛中，只抓到2支小鸟球，却吞下5个柏忌，与看似到手的胜利失之交臂。任成宰虽将生涯第三场胜利的达成推迟至下次，但本赛季首次跻身“前十”，为4月举行的美国大师赛前景增添了亮色。冠军奖杯由打出低于标准杆11杆（273杆）的马特•菲茨帕特里克（32岁，英格兰）获得。这是菲茨帕特里克自2023年4月后，时隔约三年再次赢得PGA巡回赛第三胜，并收获了163.8万美元（约合24.6亿韩元）的冠军奖金。金正勋记者 hun@donga.com