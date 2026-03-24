“将即将回归的防弹少年团的苦恼，记录于纪录片”

“作为防弹少年团（BTS）度过12年是一种祝福。但BTS这顶华丽而巨大的王冠，沉重得难以承受，也令人畏惧。”在记录防弹少年团成员们制作新专辑《阿里郎（ARIRANG）》过程的纪录片《BTS：THE RETURN》中，队长RM如是说道。这部纪录片时长1小时33分钟，记录了成员们2022年以完整阵容举行的演唱会“Yet to Come in BUSAN”、入伍及退伍现场，以及去年新歌制作工作的场景，将于27日下午4时在奈飞公开。纪录片追踪了BTS成员们推出新专辑前的苦恼与解决问题的过程。去年夏天，成员们聚集在美国洛杉矶。虽然是为了尽快准备回归，但苦于没有合适的创意。他们既担心会听到“BTS现在也没什么了不起”的冷嘲热讽，又不愿让粉丝们等待太久。压力随之增大。此后，他们听到了“霍华德的七名韩国人”的故事，迎来了转机。他们了解到一则真实故事：1896年，有七名朝鲜留学生来到美国华盛顿的霍华德大学，其中三人应美国民族音乐学家爱丽丝•C•弗莱彻（1838年-1923年）的邀请，录制了《Love Song: Ar-ra-rang》。以此为灵感，成员们制作了部分借用韩国代表性民谣《阿里郎》旋律的歌曲《Body to Body》等。纪录片记录了成员们在这一过程中坦诚分享苦恼的样子，如“可能会有人感到不快，觉得是在搞‘国粹主义’”（V），“感觉像是在吃乱炖了各种食材的拌饭”（RM）等。纪录片中自然展现的BTS的日常是其亮点。画面中的成员们一起吃晚饭喝烧酒，看着自己过去的影像嬉笑，展现出普通青年的面貌。制作该纪录片的导演包•阮（51岁•照片）为了捕捉他们亲密的瞬间，也向成员们递上了摄像机。因此，纪录片也带有一种家庭录像带的感觉。在20日于首尔钟路区Cinecube举行的记者见面会上，阮导演表示，“作为BTS生活本身就是非常艰难的事情，但我感觉他们在一起就能克服困难”，“这部纪录片是关于兄弟情谊的故事”。21日向全球190余个国家直播的BTS首尔光化门广场回归演唱会实况录像也大受欢迎。据全球OTT排名统计网站23日消息，截至前一天，演唱会《BTS回归直播：阿里郎》在77个国家及地区的奈飞电影类别中排名全球第一。