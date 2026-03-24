拥有自主权的人工智能随意使用……“词元经济”拉开帷幕

随着能够自主判断并行动的人工智能即“人工智能智能体”时代的到来，人工智能运算量暴增，“词元（Token）”成为信息技术业界的话题。词元是人工智能处理数据的基本单位，其使用量通常被视为衡量人工智能使用程度的指标。硅谷大型科技公司的工程师们开始围绕词元使用量展开竞争，英伟达的首席执行官黄仁勋则表示，应该向工程师们提供词元资源。也就是说，优秀人才可以得到词元支援，更多地使用人工智能。随着黄仁勋点燃战火，“词元经济”的讨论正式开始。● 拥有“自主权”的人工智能智能体登场，词元消费量增加12倍据信息技术业界23日透露，最近硅谷的工程师们积极利用人工智能智能体“龙虾（Open Claw）”，词元的使用量暴增。据人工智能追踪网站“开放路由器”透露，2025年3月每周使用的词元约1.62万亿个，到2026年3月增加到20.4万亿个，一年内增加12倍左右。成为转折点的是去年底登场的人工智能智能体“龙虾”。简单来说，人工智能智能体就是拥有“自主权”的人工智能。它不仅回答用户的问题，还自行实行写电子邮件或购买物品的行为。为此，“龙虾”将使用开放人工智能的ChatGPT、谷歌的Gemini、安思罗皮克的Claude等多种人工智能模型。因为同时不间断地使用各种人工智能模型，所以消耗的词元比人多得多。人类即便使用人工智能聊天机器人进行多个高强度的程序设计工作，一天内也只能使用数百万个词元，但是“龙虾”最多也会使用数十亿个词元。如果换算成钱，可以达到数千美元。● “通过‘词元’资源获得奖金”在硅谷的工程师之间，为了提高业务生产性，24小时启动“龙虾”就像流行一样蔓延开来。他们以“根据我的词元使用量，云计算费用仅次于年薪”的方式展示词元使用量，展开竞争。随着词元成为人工智能智能体时代的核心资源，部分人工智能企业正在考虑用词元发放奖金的方案。黄仁勋当地时间16日在美国圣何塞举行的英伟达年度开发者会议“GTC 2026”上表示，“正在讨论向工程师们提供相当于基本工资一半的词元的方案”。据大技术工程师年薪追踪网站“Levels.fyi”透露，排名前25%的软件工程师年薪为37.5万美元（约5.7亿韩元）。这意味着，如果年薪的一半用词元支付，就要保障每名工程师18.75万美元（约2.8亿韩元）的词元支援预算。美利兹证券研究中心首席研究员黄秀旭（音）在最近发行的一份报告中表示：“随着人工智能智能体的出现，经济结构正在从物理经济过渡到数字经济，再过渡到以词元为单位的经济——词元经济，今后人工智能工厂的核心将是词元的生产效率。”崔智媛记者 jwchoi@donga.com