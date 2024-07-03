韩国军方重启“停战线5公里以内”前方火炮射击演练……K-9、轮式自行火炮在雨中喷射. July. 03, 2024 07:58. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韩国军方2日突然重启了军事分界线以南5公里以内的炮击演练。自2018年韩朝签署《9·19南北军事协议》签署后，该地区被划为禁止地面敌对行为区域，已中断演练长达中断6年。此前，很多人担心在与朝鲜发生局部战争或全面战争时，在本该实际进行炮击演习的地区未能进行演习，导致实战任务执行能力减弱。因此，韩国军方期待此次重启炮击能够强化对朝军事应对能力。 陆军当天表示：“在军事分界线5公里以内的射击场，恢复了K9和轮式自行火炮（K105A1）的炮击训练。”“随着《9·19共同文件》全面停止效力，所有训练场的训练都正常进行，韩国军队可以进行更实战性的训练。” 当天，在军分线5公里以内的3个射击场中，除了驻韩美军使用的京畿道坡州市斯陶里射击场，京畿道涟川郡赤巨里射击场和江原道华川郡七星射击场几乎同时开始炮击演练。在赤巨里射击场，从上午8点开始，韩军代表性炮兵战斗力K9自行火炮发射了90多发炮弹。当天射击最后阶段下起了雨，K9却喷出了火焰。韩国军方评价称，此举表现出了如果朝鲜发起挑衅、将把挑衅原点化为焦土的惩戒意志。在七星射击场，40多发轮式自行火炮从当天上午8时开始，持续约45分钟。 演练以向设置在后方的假想目标射击的方式进行。射击以焦土化的方式实施，无人机在虚拟目标周围飞行，确认目标命中与否，如果原点没有全部被破坏，就会重新射击。 韩国军方计划从当天开始，在停战线一带的射击场定期进行炮击训练。这是针对接连进行弹道导弹试验发射、飘送垃圾气球、侵犯停战线等复合挑衅的朝鲜眼皮底子发出的警告。陆军强调：“此次演习将重点放在了强化应对敌人（朝鲜）挑衅时的应对能力及火力应对态势上。今后不仅在边境地区进行炮击，还将定期进行机动部队训练，以具备更加完美的军事应对态势。”

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