“人才赤字”韩国. July. 03, 2024 07:57. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 自2010年代中期以后，每年约有3万名韩国理工科本科生及研究生前往海外。问题是填补这一空缺的海外科学人才的竞争力不及前往海外的国内科学人才。有人担心，如果这种“人才赤字”持续下去，韩国的科学竞争力将不可避免地下降。 据经济合作与发展组织2日透露，离开韩国的科学人才对科学杂志的贡献度以2022年为基准是1.69。但流入韩国的科学人才的贡献度仅为1.41。经合组织以61个国家为对象，将流出人才和流入人才的全球科学杂志贡献度数值化后进行了公布。经合组织利用能够了解主要期刊影响力的学术引用指标“SJR”分数，在多么好的期刊上发表论文来评价贡献度。 离开韩国的人才分数（1.69）与美国相同，高于法国（1.66）、加拿大（1.65）、奥地利（1.67）和日本（1.55）。也就是说，相对来说优秀的人才正在流失。相反，流入韩国的外国人才的分数（1.41）远远落后于美国（2.16），也低于中国（1.52）、法国（1.66）和奥地利（1.74）。首尔一所主要大学的一名理工科教授表示：“国内理工科博士们可以选择的工作岗位每年都在减少，待遇也不如美国等发达国家。如果这种人才流失状况持续下去，韩国的科学竞争力必然会下降。”

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