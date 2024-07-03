在弹劾和辞职的恶性循环下，广播通信委员会13个月间负责人已换7人. July. 03, 2024 07:56. . 随着广播通信委员长金洪一昨天辞职，广播通信委员会成了副委员长李相仁（音）代理委员长的一人体制。为了阻止由有利于在野党的理事组成的MBC等公营广播理事团的更迭，在野党试图通过弹劾委员长来瘫痪审议表决理事团构成的广播通信委员会，因此金洪一主动辞职，重演了前任委员长李东官为躲避弹劾而主动辞职的先例。政府的方针是，任命继任委员长后，重新建立两人体制，完成有利于执政党的公营广播理事团的换届。 广播通信委员会是由5名常任委员组成的合议制机构，在政治圈的公营广播主导权之争中，13个月来连续更换了7名首长。去年5月，时任委员长韩相赫因涉嫌参与电视台再批准审查过程而被起诉并被免职，直到当年8月李东官就任委员长为止，2名委员依次领导了代理委员长体制，在李东官辞职后，李相仁再次代理职务。在金洪一辞职后，这是李相仁第三次代理职务。随着国会推荐的3名常任委员空缺，总统提名的畸形两人体制运营已经过了11个月。 朝野政党之间虽然经常发生试图掌握公营广电机构和广播通信委员会的较量，但从未有过如此极端和难看的争吵、给广播通信委员会的运营带来巨大障碍的先例。几任委员长任期刚过3个月和6个月就接连受到弹劾威胁而辞职，不到总体半数的两人体制运营长期化，都是史无前例的事情。今年初，34家广播公司的141家广播电视台因再许可决定被推迟，一度出现了未经许可播放广电节目的史无前例的事态。去年底法院对两人体制广播通信委员会的公营广播理事团更迭决定做出败诉判决，也是第一次。 由于公营广电机构的掌握之争，对谷歌和苹果应用程序内结算等甲方行为的罚款等通信悬案被抛在脑后。根据广播和通信融合趋势，重新整顿差别性规制体系的长期课题根本无法着手。如果不出现“为什么要用稀缺资源频率、浪费税金维持不能发挥作用的公营广电机构和广播通信委员会”的批评，反而会感到奇怪。执政党与在野党应该用具有专业性的合理人士而不是政治代理人，恢复5人体制，停止用税金阻碍广播通信发展的自残性跛行。

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