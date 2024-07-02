医生和患者代表：“现在轮到政府给出答案，让专攻医生回归”. July. 02, 2024 08:18. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. “人掉进水里后在大喊大叫，感觉大家却都在袖手旁观。”（重症患者团体联合会会长金成周，62岁，音） “让大家感到不安，对此感到非常抱歉。医生会保护患者的。”（延世大学医学院小儿科教授殷英敏，56岁，音） 今年2月专攻医生（实习医生、住院医师）离开医院后开始的医疗空白期，已经进入了第5个月。首尔大学医学院和医院的教授们虽然中断了无限期休诊，但部分大学医院正在进行“自主休诊”，患者的不安也依然存在。在这种情况下，记者好不容易见到的医科大学教授和患者团体代表异口同声地表示：“大多数医生都守在患者身边，现在轮到政府给出答案了。” 6月30日，食道癌四期患者金会长在首尔江南塞弗伦斯医院教授研究楼与殷教授见面，双方交流了各自的立场，并就医疗空白事态的原因和解决方法进行了两个小时左右的交谈。医学院教授和患者团体代表在公开场合一对一会面讨论医疗空白解决方法，还是此次事件发生后的第一次。 延世大学医学院教授紧急对策委员会虽然从6月27日开始宣布无限期休诊，但殷教授表示，“与生命息息相关的必需医疗科，绝对不会离开患者”，一直守护在患者身边。金会长表示感谢说：“如果守护医疗现场，患者会站在医生一边。仍然有很多患者对医疗团队充满信任和尊敬。希望还存在这种感情的时候，事态就能得到解决。” 两人同意，相比医学院扩招2000人，更重要的是挽救崩溃的必要医疗和地方医疗。殷教授强调：“问题的开始是必修课仍然停留在上个世纪八十年代，医院还在抱怨，就会算提高收费标准、通宵达旦地抢救重症患者，为什么还是不能提高收益，必须改变这种结构。”金会长也批评政府说：“（扩招2000人）并不是本质，重要的是如何开展必需医疗、公共医疗，没有一个具体的路线图。” 两人还一起敦促称：“为了使医疗现场正常化，政府和专攻医生哪怕现在就应该进行对话。”金会长表示：“希望政府和专攻医生都能无条件地现在解除武装后见面。如果有机会，患者们也想和专攻医生见面，听听他们的意见。”殷教授也表示：“对于没能改善不合理的情况，作为前辈感到惭愧和抱歉。希望政府和专攻医生能坐下来，政府能听一听专攻医生的声音。”谈到上月26日观看的国会保健福利委员会举行的超过13个小时的“医疗界紧急情况相关听证会”，金会长吐露了郁闷的心情。他说：“朝野政党24名议员提出了同样的问题，政府则重复了之前说过的话。患者的声音被排除在外，患者们无能为力，这让我很伤心。”殷教授也深表赞同地说：“医生们也因为没有进展的话题而感到失望。”● “政府做秀式对策没有效果”两人还异口同声地表示，政府到目前为止出台的医疗空白对策在现场没有取得太大的效果。金会长表示：“保健福祉部说紧急诊疗体系没有异常，这与我们所感受的完全不同。政府虽然出台了各种对策，但预算和基础设施似乎并没有事先准备好。因为都是不实在的东西，所以每次出来我们都会发表批评声明。”殷教授也表示：“政府的政策忽左忽右。抽调走落后地区的公共保健医生，那么地方上老人不舒服的时候谁来开药呢?本来应该给伤口止血，现在却只是在擦拭周围。”对于政府为专攻医生回归而制定的待遇改善对策，他批评称：“虽然成立了培训系统改善工作组，但并没有进行国家投资和系统改善。”● “听到患者反正会死掉这种话后 受到了冲击”金会长还向殷教授吐露，他对医学院教授们的言行感到遗憾。他说：“出现医疗空白事态之后，在癌症晚期患者死亡时，看到一名医学院教授说出类似‘要死的患者死了’的话，我感到非常震惊。哪有要死的患者啊?难道不应该努力到最后吗？”他还说：“过去，就算没有可再治疗的药物，也会换成抗癌剂或换成放射线治疗。那样的话，有些人会多活1年，有些人会产生活下去的意志，活上四五年，但现在被劝说直接去临终关怀医院。”对此，殷教授点头表示：“虽然不知道上述话是谁出于什么意图说的，但确实会让人这样想。我的身边也有人在与癌症作斗争，充分理解是什么心情。”他还遗憾地表示：“最近天天看患者，连星期几都分不清。教授也是人，所以也会因体力有限而晕倒。但如果为了坚持下来而减少接诊，会给患者带来损失。”● “一起寻找医患解决方法吧”两人还就未做好准备的医学院扩招可能会恶化目前扭曲的医疗系统达成了共识。金会长指出：“现在开院医生们也要靠非医保治疗养家糊口，忙得不可开交，我个人是反对一下子增加数千名的。在必需医疗上如何分配人员，在地方上建设什么样的基础设施，也不确定。”殷教授也表示：“现在儿科医生也在增加，问题是他们没有发挥专业优势，而是去做非医保美容。这种现象可能会更加严重。”他们还敦促政府拿出具体的对策说服专科医生。殷教授表示：“期望政府做两件事，一是与专攻医生面对面坐下来，提出问题的核心，另一个是与医疗工作人员讨论拯救医疗的具体方案。”金会长也强调：“改善专攻医生的培训环境需要很多时间和财源，政府也要表现出更多的意志来说服。”两人还表示，希望今后这种对话更加活跃。殷教授表示：“我认为不应该是让患者们更辛苦的方向。希望（医生和患者）全体携手，共同向政府发声。”金会长也表示：“今天能和殷教授见面，听到他的想法，很好。我想对专攻医生们说，请考虑患者的生命和健康，还有什么能比与患者维持信任更为重要。”

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