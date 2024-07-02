乐天队度过“灿烂的6月”，从倒数第一跃居至月胜率榜头名. July. 02, 2024 08:19. by 任寶美 bom@donga.com. 对于本赛季的乐天巨人队来说，5月16日堪称分水岭的一天。这一天，球队将主力1号击球手从尹栋熙（21岁）换成了黄晟彬（27岁）。 截止到5月15日，乐天巨人队的战绩为13胜1平26负（胜率0.333），在10支职业棒球队中排名垫底。无论如何都要活下来而必须摆饭桌的顶级击球手尹栋熙的出垒率到当时为止只有0.335。在10支球队主力1号击球手中，他的出垒率排在倒数第二位。 乐天巨人队在5月16日以后的38场比赛中，取得了22胜2平14负（胜率0.611）的成绩。在此期间，胜率最高的球队是乐天队。在此期间，黄晟彬以0.404的出垒率成功盗垒19次，正在勤奋地准备饭桌。黄晟彬说：“球迷们说‘黄晟彬是我们队的，真是万幸’，这让我得到了力量。” 顶级击球手复活后，整支球队的击球阵容开始燃烧起来。自5月16日以后，乐天巨人队的击球率接近3成（0.299）。特别是在得分圈，该记录上升到0.342。这是联赛排名第一的数据。截止到5月15日，乐天队的得分圈击球率仅为0.240，在10支球队中垫底。外籍击球手雷耶斯（30岁）在5月16日以后虽然只有2记本垒打，但录得得分圈击球率0.451（51次有效击球、32支安打）的成绩，并取得了39打点。 击球手顺序的变更对尹栋熙也有好处。自5月16日以后，尹栋熙的OPS（出垒率+长打率）为0.924。截至去年，起亚队的罗成范（35岁）的总OPS为0.923。而截止到5月15日，尹栋熙的OPS为0.725，连联赛平均水平（0.763）都达不到。 如果击球手们得分，替补阵容就会牢牢地锁住后门，这也是不同之处。乐天队在5月15日之前先得分时，胜率也只有8胜1平10负（胜率0.444）。也就是说，虽然先得分，但败北的比赛更多。自5月16日以后，球队的战绩为11胜3负（胜率0.786）。在此期间，金元中的平均责任失分为2.00，取得了9个保局成功。 在首发阵容中，威尔克森（35岁）将原本2胜4负、平均责任失分4.53的成绩提升至6胜1负、平均责任失分2.37（数字越小成绩越好）。自5月16日以后，没有一名首发投手的平均责任失分低于威尔克森。也就是说，在2022年以后一直起到王牌外援作用的巴恩斯（29岁）因伤缺阵的情况下，也出现了“首发必胜牌”。 从今年开始执教乐天队的金泰亨主教练表示：“新主帅的到来，在赛季初期球员们也有不适应的部分。有些球员因为无法适应我的风格而畏缩不前，但现在似乎已经适应了”，“球队中经验丰富的球员不足，所以不得不考虑球员们的疲劳程度。现在因伤缺阵的孙晧茔（30岁）、高承慜（24岁）、巴恩斯等主力选手回来后，也会像现在一样继续保持良好的队内氛围。”

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