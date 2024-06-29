在“王者美元”和“超低日元”夹击下不安的韩国经济. June. 29, 2024 07:32. . 随着日元急剧贬值，昨天日元对美元的汇率已是连续3天超过160日元。这是自1986年12月以后37年半以来的最高比价。在美国价值一枝独秀下1400：1险情迭出的韩元对美元汇率，昨天跌至1370韩元，比价正在暴涨。在“王者美元”和“超低日元”的夹击下，韩国经济和金融市场正走在危险的迷雾之中。 日元对美元的汇率超过“心理马其诺防线”的160日元，自4月份以来只有短短两个月。虽然日本当局释放价值9.7万亿日元的美元等，积极介入外汇市场，但两个月后成了泡影。美国持续高增长势头、降息可能性变小，这产生了很大的影响。市场部分人士预测，日元价值将跌至1美元兑170日元。 日元长期走低对韩国经济来说并不受欢迎。因为日本出口企业的价格竞争力会提高，对韩国出口产生负面影响。特别是与日本出口竞争度较高的汽车、钢铁等可能会受到打击。由于日本旅游业的增加，旅游收支逆差有可能进一步扩大。 最近，日元和韩元的同步化动向越来越强烈，日元贬值有可能导致韩元对美元的汇率上升。汇率上升一直被出口企业视为利好因素，但现在日本等竞争国家的货币也一同贬值，因此没能从中受益。反而，进口物价上涨导致国内消费者物价上涨、企业成本负担加重等副作用更大。虽然最近出口呈现恢复趋势，但是因为高汇率，内需无法恢复，因此很多人担心这会阻碍韩国经济的发展。 最令人担忧的是金融市场的变动性正在增大。如果日本当局为了保卫日元价值而出售海外资产，美国国债利率就会上涨等，金融市场的不安可能会扩大。美国和欧洲的政治不确定性和地缘政治风险等不安因素也很多。在这种情况下，最近政府和执政党向韩国银行施压要求下调利率，有可能助长汇率的不稳定，因此并不合适。现在应该把政策力量优先投入到将超低日元的副作用最小化和稳定韩元汇率上来。

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