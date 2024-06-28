参与“分割打工”的青年45万名……每周工作时间不足15小时的就业者最多. June. 28, 2024 07:57. by 世宗=宋惠美记者、赵应亨记者 1am@donga.com、yesbro@donga.com. 大学生李某（21岁）从今年初起为了挣零花钱，每周在首尔市冠岳区的一家咖啡厅工作4天。工作时间是下午7点到10点，只有3个小时。但为了这份工作，李某光上下班的往返就需要两个小时。 最近他向店主要求增加兼职时间，但得到的回答是，因为没有余力给周休津贴，所以很难。李某说：“因为工作岗位本身就不多，而且面试几个地方，也因为没有经历没有被接受。现在工作的地方，又要了一名第一次打工的人，所以虽然工作时间短得可惜，还是继续上班。” 像李某一样每周工作不到15小时的青年超短时间就业者上个月多达45万名，创下了历史最高纪录。十有九成以上是工资劳动者，他们不能领取周休津贴，处于年假、退休金及各种社会保险的死角地带，雇佣质量不佳。有人指出，内需冻结再加难以承担的人工费，小业主增加分割雇佣、青年们遭受损失的恶性循环正在持续。 统计厅经济活动人口调查微型数据27日显示，上个月每周工作时间不足15小时的20、30多岁超短时间就业者达到44.73万人，比1年前（38.23万人）增加17.0%。这是自2000年1月开始进行相关统计以来的单月数据最高值。相反，上个月20、30多岁的全体就业者为910.7万名，反而比1年前减少1.0%。也就是说，青年就业岗位正在减少，但由于分割雇佣，质量不好的工作岗位正在增加。 青年层的超短时间就业者增加，在社会整体上也会产生人力资本低下等负面结果。需要节省一点人工费的小业主们只能承受职员管理等困难，选择“分开雇佣”。 汉阳大学经济系教授河俊京（音）表示：“青年层之所以增加超短时间的工作岗位，是因为优质的工作岗位不足。在需要学习技术、积累人力资本的时期，如果辗转于超短时间的工作岗位，那么单纯停留在劳动的可能性会增大，对终身收入也会产生负面影响。”

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