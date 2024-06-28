在“蒙克拉尔之路”中找到的文化遗产故事情节的力量. June. 28, 2024 07:57. . “致亲爱的儿子罗朗。爸爸为了不让像你这样年轻的韩国孩子们在路上、在泥土、在雪中徘徊，来到了这里。” 这是参加六二五战争（韩国战争）的法国将军拉尔夫•蒙克拉尔（1892~1964年）1950年12月23日写给当时出生11个月的小儿子的书信。“严冬天气冻僵了手指，连开枪都很难”的当年冬天，蒙克拉尔坚守住了中共军的猛烈攻势。第二年2月，他率领的法军和美军一个团在京畿道杨平郡砥平里与攻入三八线下的中共军3个师团相遇。因为5比1的压倒性兵力差距，他们放弃了战术上有利的高地，在平地上构筑圆形阵地殊死抗战。在经历过第1、2次世界大战的百战老将蒙克拉尔的指挥下，不惜用刺刀进行白刃战，最终盟军取得了中共军参战以来的首次胜利。这就是在六二五战争史中作为传说一直为人津津乐道的“砥平里战役”。 为了参加六二五战争，蒙克拉尔主动将自己的军衔从陆军将军降为中校，降了四级。这是因为法国政府决定只派遣大队单位。对于从将军降为校官级军官参加战争的原因，他表示：“我想把作为法国第一支联合国军一员的自豪感传给即将出生的子女。” 最近，KT子公司StoryWiz和（株）砥平里文化信息决定把砥平里战斗中的蒙克拉尔将军的故事制作成网络漫画和网络小说。去年，国家报勋部将砥平里一带的南汉江自行车道3421米（指参战法军3421人）建设成了“蒙克拉尔之路”。欣赏着南汉江的美丽风景，享受骑行乐趣的游客们，每当通过这一区间时，就会想起为自由而献身的联合国军的故事。 为了顺应最近各地方自治团体将地区文化遗产开发成旅游资源的趋势，有必要关注砥平里的事例。不仅仅是单纯地营造道路，还结合了通过网络漫画等讲述这里错综复杂的故事的“Storytelling（讲故事、故事情节）”。仅以树立纪念知名人士或场所的招牌的方式吸引人们是有限的。例如，公州公山城，几年前在这里发现了上漆铠甲，可以让人联想到与新罗军展开最后抗战的义慈王（百济第三十一代王）举行悲壮仪式的场面。 遗具和文物的意义在很大程度上取决于场所的故事情节。古罗马度假城市土耳其希拉波利斯的“古代游泳池”就是其中的代表。铺在温泉浴场地上的2500年前罗马时代的雕像和柱子并不是单纯的装饰。游客们亲自踏足它们，可以感受到在692年大地震中倒塌的古代文明的痕迹。 细究起来，庆州之所以能够成为代表韩国的历史城市，也是得益于新罗古坟发掘的故事情节。因为20世纪70年代由朴正熙总统主导推进的皇南大冢等大型积石木椁墓的发掘，象征性地展现了新罗黄金文化的华丽。就像朴总统1971年亲自立案“庆州观光综合开发计划”并将发掘遗迹整合在一起一样，现在应该认真考虑在文化遗产上添加故事情节的政策。

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