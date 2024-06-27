4月份新生儿数时隔19个月再次回升. June. 27, 2024 08:16. by 世宗=李昊记者、宋慧美记者 number2@donga.com、iam@donga.com. 今年4月出生的婴儿数比1年前增加2%以上，时隔1年7个月恢复增加趋势。被认为是生育先行指标的结婚件数增加近25%，是历代4月份中增幅最大的月份。有评价认为，由于去年新生儿数和结婚件数本来就少，基底效应等影响下呈现出好看的数值，但认为触底反弹还为时尚早。 ● 短暂反弹，累计新生儿数创历史新低 根据26日统计厅发表的人口动向，今年4月的新生儿数为19049名，比一年前增加2.8%（521人）。这是自2022年9月（0.1%）以来新生儿数首次同比增加。不过，由于今年前3个月新生儿人数减少，今年前4个月累计新生儿数为79523名，仍创下历史最低值。 统计厅相关人士表示：“基底效果和2022年8月以后结婚件数增加等发挥了综合作用。”实际上，去年4月新生儿数比前一年骤减12.5%，刷新了历史最低值。此外，从结婚到生第一个孩子平均需要2年时间，但从2022年8月起到去年上半年为止，结婚件数呈增加趋势。 曾担任韩国人口学会会长的首尔大学名誉教授李承旭（音）表示：“新生儿数反弹趋势是否会持续，还有待观察。内需停滞等韩国经济正在失去活力，这有可能成为阻碍结婚和生育的因素。” 虽然新生儿数突然增加，但死亡人数仍然超过新生儿数，人口自然减少9610人。韩国人口已连续54个月自然减少。除世宗外，全国16个市道的人口自然减少。 ● “无法扭转目前低出生率的趋势” 今年4月的结婚件数为18039件，比1年前增加24.6%（3565件）。这是历代4月份中最大的增加率。在所有月份中，这是自2018年10月（26.0%）以来的最高水平。据分析，去年4月创下历史新低带来的基底效应和可以登记结婚的平日多了一天等，提高了结婚件数。 再加上地方自治团体的结婚补贴也对结婚件数增加产生了影响。统计厅相关人士解释说：“各地方自治团体有结婚补贴的地区增加率较高。”实际上，从4月份各地区结婚件数增加率来看，大田为44.1%，呈现出最高的增加率。大田是地方自治团体中第一个从今年1月起向新婚夫妇提供最多500万韩元的结婚奖金的地方自治团体。针对结婚登记前在大田居住一定时间的满19-39岁以下的初婚夫妇各支援250万韩元，每户最多支援500万韩元。 不过，这种反弹能否持续下去还是未知数。首尔女子大学社会福利学系教授郑在勋（音）表示：“最近两三年间，虽然出现了包括低生育高龄社会委员会在内的有关低生育的短期对策，但我认为这不能扭转目前的低生育趋势。子女们必须在竞争中获胜的压力费用是根本问题。” 首尔大学经济系教授李哲熙（音）强调：“如果想要立即、快速地取得效果，就要以生育准备相对容易的中产阶层为对象。不过，只有将生育困难的阶层也拉进来，才能持续下去，为此需要大量的资源。”

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