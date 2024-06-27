演员姜栋元和刘台午受邀成为AMPAS新会员. June. 27, 2024 08:15. by 柳原模 onemore@donga.com. 演员姜栋元受邀成为主管奥斯卡金像奖颁奖典礼的美国电影艺术与科学学院（AMPAS）的新会员。 25日（当地时间），AMPAS公开了今年487名新会员邀请名单。出演电影《掮客》（2022年）、《半岛》（2020年）等的姜栋元在演员部门榜上有名。 出演电影《过往人生Past Lives》（2023年）的演员刘台午也榜上有名。与刘台午一起担任主演的韩裔演员格蕾塔•李也被邀请成为会员。担任该片导演的韩裔加拿大导演席琳•宋在导演和编剧部门受邀等，《过往人生》的主要演员和导演都包括在邀请名单中。《过往人生》虽然在今年的奥斯卡颁奖典礼上未能获奖，但曾入围最佳作品奖和最佳剧本奖提名名单。 电影《分手的决心》（2022年）的音乐导演赵英旭在音乐部门接到了新会员提议。如果他们接受AMPAS的邀请，就可以成为正式会员，行使奥斯卡奖投票权。 韩国电影人从2015年开始成为奥斯卡会员。以演员宋康昊、崔岷植和奉俊昊、林权泽导演为开端，朴赞郁、李沧东、洪尚秀、林顺礼导演、演员李秉宪、裴斗娜、河正宇、金珉禧、赵震雄等获得了会员资格。2020年电影《寄生虫》参演人员崔宇植、张慧珍、曹汝贞、李姃垠、朴素丹同时受邀，2021年演员尹汝贞，去年演员朴海日受邀。

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