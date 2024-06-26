教皇任命“回忆录争议”前秘书为波罗的海三国大使. June. 26, 2024 07:58. by 趙은아 achim@donga.com. 方济各教皇（照片）任命去年因引发争议而被送回祖国德国的前任教皇秘书官为波罗的海沿岸三国大使。也就是说，他原谅了关系不融洽的同事，并伸出了和解之手。当地媒体评价说，教皇此举简直是“大发慈悲”。 24日（当地时间），据教皇厅官方媒体《梵蒂冈新闻》报道，教皇厅当天任命乔治•甘斯魏大主教（68岁）为立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚的教皇大使。甘斯魏大主教是已故本笃十六世教皇的长期秘书。本笃十六世教皇在2013年2月辞去教皇职务后，甘斯魏大主教仍然担任着职务，在约7年的时间里一直服务于前、现任教皇。 2022年末本笃十六世教皇去世后，他出版了回忆录《除了真相之外什么都没有：在教皇本笃十六世身边的我的生活》，受到了人们的关注。因为在回忆录中他揭露了教皇厅的阴谋，打破了前、现任教皇是幸福关系的传统观念。虽然他在书出版后于中断了20年之久的教皇厅长官一职，但从官方来看到去年为止一直维持着相关职务。 方济各教皇去年在教皇厅业务上解除了甘斯魏大主教的职务，并命令他回到其所属的教区德国西南部的弗赖堡。弗赖堡总教区去年夏天曾解释说，甘斯魏大主教不负责正规业务，在大教堂引导礼拜，负责坚振圣事（天主教礼仪，象征人通过洗礼与上主建立的关系获得巩固）等个人任务。

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