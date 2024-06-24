韩裔DJ Peggy Gou发行首张正规专辑，吸引众多国内粉丝. June. 24, 2024 07:23. by 崔智善 aurinko@donga.com. “为什么喜欢Peggy Gou？歌曲让人上瘾，看起来很有自信。好像变成了帅气的人。” 这是最近发表首张正规专辑《I Hear You》的DJ Peggy Gou（33岁）的专辑快闪现场。肩上挂着耳机的尹奎延（21岁•人名音译下同）在购买新唱片LP唱片时这样说道。对House Music（又称浩室音乐）和DJ不感兴趣的人可能会感到陌生，但Peggy Gou是当今世界上最有名的韩国DJ。她是首位在海外著名俱乐部德国柏林贝尔格海因举行演出的韩裔DJ，在电子音乐杂志《DJ Mac》去年评选的“DJ前100名”中，她排名第9位，创下了该榜单的女性历史最高纪录。英国广播公司（BBC）将她选为2024年值得关注的艺人第三位，并评价表示，“DJ界的超级明星。只要是懂浩室音乐的人，没有人会不知道Peggy Gou是谁。” Peggy Gou出生于韩国仁川，15岁时前往英国伦敦留学。大学入学后迷上了DJ之路，2016年发行首张迷你专辑后以欧洲为中心进行了活动。特别是去年发表的《（It goes like）Nanana》大受欢迎，开始在世界范围内广为人知。Techno House体裁的该音乐在令人上瘾的旋律上添加了她本人梦幻般的声音，在Spotify上播放了4.6亿次以上。 不仅是音乐，结合韩国文化的感性MV也给海外粉丝带来了新鲜感。她的歌曲《Starry Night》MV以羌羌水越来为主题，《I Go》中出现了让人联想到韩国练歌房画面的歌词字幕。混合使用韩语和英语歌词的她在专辑封面上也直接使用韩文“구”等，将韩文活用为视觉形象。此次新专辑中收录了《（It goes like）Nanana》和采样伽倻琴声音的《Seoulsi Peggygou》等10首歌曲。 在韩国，她被称为“帅气的姐姐”的代名词。如果说之前女性DJ以苗条的身材或漂亮的脸蛋受到关注的事情很多，那么Peggy Gou则以坚实的实力和堂堂正正的态度、领袖风范为先导。不愧是伦敦时尚大学出身，她吸引了众多对时尚非常感兴趣的女粉丝们的视线。最近在首尔汝矣岛“现代首尔”举行的专辑快闪店也有很多女性粉丝。 大众音乐评论家金允河评价道：“Peggy Gou具备了制作热门歌曲的能力和感性的视觉效果、酷酷的DJ态度等世界年轻人所希望的艺人的面貌。”

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