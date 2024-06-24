“如此方式的佐渡矿山”是对历史的侮辱. June. 24, 2024 07:23. . 在日本新潟县，有一个名为“让佐渡成为世界遗产的团体”。虽然是民间组织，但事实上是为了申请佐渡矿山成为世界文化遗产而进行多种宣传活动的官方团体。在去年的入册宣传活动，该组织公开了2分10秒的助威曲和视频。在悦耳的欢快旋律中，还有“火热的心，一定要实现这个梦想。想向世界宣传的世界遗产”的歌词。此外，还有可爱卡通形象登场的动画MV和年轻男女在佐渡矿山前活泼跳舞的短视频。虽然不知道会不会给地区居民助兴，但只要是稍微了解日帝强占时期强制劳动历史的韩国人看到，不仅会感到不快，还会感到侮辱。 制作歌曲和MV并出演视频的年轻人是位于新潟县的两年制专科大学“K-pop娱乐系”的学生。该大学还发布了受该团体委托制作的音乐和视频的报道资料，其宣传语中还有“聚集了全国想要学习K-pop的学生的学校”的内容。应该如何理解对韩国有好感、喜欢K-pop的日本年轻人参与（或被利用）歪曲历史的样子呢？究竟是要指责肆意隐瞒历史的日本政府，还是责怪没有学习历史的无知年轻人，真是令人搞不清。 只宣传自豪历史、却掩盖黑暗历史，是日本长久以来的手法。日本政府在2015年将军舰岛（端岛）海底煤矿列入世界遗产时，也承诺“将采取措施纪念遇难者”。但是，“产业遗产信息中心”建在距离军舰岛1000公里的东京市中心，而且也没有如实记录歧视朝鲜人和侵犯人权的事实。 日本政府应该可以说，“我们说的要纪念牺牲者，又不是承诺一定在现场进行反省”。但是，正是因为这种态度，联合国教科文组织的国际古迹遗址理事会向佐渡矿山下达了暂停登记入删劝告，并明确表示“应在现场（at the site level）全面（comprehensively）开发所有时间段（all periods）的全部历史（whole history）。”该理事会今年评价的36处世界遗产候选地中，下达上述内容劝告的只有佐渡矿山。也就是说，如果记录不如此明确，无论如何都会耍小聪明，最终会扭曲历史。 没有一个国家比日本更清楚记录和纪念历史意味着什么。佐渡矿山入口处有一座名为“无宿人之墓”的墓碑。这是纪念江户时代没有房子、没有户籍、在大城市流浪后被抓来做工、在井下失去生命者的纪念碑。日本每年都会给露宿者、居住不明者树碑，安慰他们的灵魂。这样的国家对于发动战争、强行带走的朝鲜人，却连名册都不公开。 将命运寄托在佐渡矿山申遗的新潟县22日举行了名为“世界遗产登记县民会议总会”的半官方活动，表示“长久以来的愿望即将实现”，高呼民间与官方全力团结。他们不顾国际机构的劝告，只努力召开团结大会，高呼要按照自己提交的申请登载为世界遗产。与对历史缺乏最起码诚意的国家，能够谈论什么友好、谋求改善关系吗？更不要期待反省了。希望他们能够切实履行国际社会对于记录事实的要求。

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