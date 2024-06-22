身价9亿韩元的投手张裁荣，现在要成为黄金击球手. June. 22, 2024 08:17. by 李憲宰 uni@donga.com. 正式拿起球棒还不到一个月。但是从作为击球手首次出战的一线队比赛开始，他就击出了长打。被评价为历代级才能的张裁荣（22岁•Kiwoom）能否以击球手的身份实现作为投手未能实现的梦想呢？ 两年前以相当于韩国职业棒球最高签约金历史第2位的9亿韩元加入Kiwoom队的张裁荣，20日在清州球场举行的与韩华队的客场比赛中，作为9号击球手兼中坚手首发出场。在与韩华队的快速球投手文东珠的对决中，他没有输给对手。在第3局第一个击球位上，他以直球四坏球上垒，在2比0领先的第4局上半局，在2人出局1人在垒的情况下，推开投向自己身体外侧的快速球（时速152公里），击出了快速经过1垒手旁边的2垒打。在第7局上半局，他从南志敏那里得到了第二个四坏球上垒。这是取得2次有效击球、1支安打、2个四坏球上垒、1得分的成功的击球手出道战。 在德寿高中时期，张裁荣是投出时速超过150公里的快速球的王牌投手，但进入职业球队后，因控球不理想而未能站稳脚跟。3年间他共参加了56场比赛，取得1胜5负、平均责任失分6.45的惨淡数据。在103又3分之1局内抓获100个三振的同时，被对方击出了109个四死球。在今年春季集训期间胳膊肘受伤的张裁荣在赛季中期伤势加重后，经过与球队的商议，决定于上月转为击球手。 但是他作为击球手的才能也与众不同。高中3年级时，他的击球率为0.353，击出3记本垒打，得21分。在读高二的2019年世界青少年锦标赛上，他击败前辈们，作为4号击球手出场。他从上月21日开始在发展联盟（第二军团）中参加了19场比赛，取得了击球率0.232（69次有效击球、16支安打）、5记本垒打、13打点的成绩。虽然遭遇了26个三振出局，但长打能力得到了很高的评价。 此前也有过以投手身份进入职业联赛后转为击球手并取得成功的事例。“国民击球手”李承烨（现斗山队主教练）、“朝鲜的4号击球手”李大浩（前乐天队）等就是代表性的例子。两人在入队初期因负伤拿起球棒后取得了巨大成功。起亚队的核心击球手罗成范虽然作为投手加入了NC队，但后来转向击球手领域，成长为国家代表外野手。张裁荣说：“因为是我选择的道路，所以抱着不留遗憾的想法努力准备了”，“我想成为能够让跑垒员多出垒、经常站上得分圈的好击球手。”

한국어