水果价格有涨无跌……1个梨售价6500韩元，创历史新高. June. 22, 2024 08:16. by 金炯民记者、赵应亨记者 kalssam35@donga.com、yesbro@donga.com. 全国梨的平均零售价格飙升至历史最高水平。包括成为“金梨”的梨在内，苹果等水果价格居高不下，消费者的负担加重。 据韩国农水产食品流通公社21日透露，以本月19日为准，10个梨一包（申报·商品）的全国平均零售价格为6.5390万韩元。每10个梨的价格超过6万5000韩元尚属首次。考虑到1年前同一标准船的价格为2万8014韩元，暴涨了2.3倍。梨零售价格在本月7日以6万670韩元突破6万韩元大关后，17日以6万2750韩元继续呈直线上升趋势。 包括梨在内的国内水果价格整体呈上涨趋势。截至6月初，10个苹果一包的全国零售均价维持在3.1万韩元至3.2万韩元之间，但从本月7日起至今，已超过3.3万韩元。5月新鲜水果的消费物价指数为164.97，与去年同期相比上涨39.5%。 问题是不能排除水果价格进一步上涨的可能性。从上个月的忠南、忠北开始，果树灼伤病害已经蔓延到了京畿、江原、庆北、全北，在最大的栽培地全南罗州，霉菌黑星病出现了扩散的迹象。韩国农村经济研究院在《农业观测6月号水果》报告中预测说：“在初秋之前，梨和苹果的出货量将分别比去年同期减少87.1%和21.3%。” 水果价格出现上涨征兆后，政府当天在政府首尔大厦召开了物价关系次官会议，决定在本月内通过配额关税等方式追加进口4万吨以上水果。农产品包括白菜和萝卜储备量1.5万吨，政府计划确保2.8万吨的可用量，应对夏季供求不稳定。 另外，政府还决定将柴油和压缩天然气油价联动补贴的发放延长2个月，维持到8月份。因此，对公交车、出租车、货车、沿岸货船等，柴油每升超过1700韩元部分的50%、压缩天然气每立方米超过1330韩元部分的50%将在183.21韩元的限度内进行支援。 此外，韩国电力当天表示，第三季度（7月-9月）电费的燃料费调整单价将维持在目前的每千瓦时5韩元。

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