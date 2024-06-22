韩半岛陷入“朝俄VS韩美日”新冷战漩涡. June. 22, 2024 08:13. by 张宽硕记者、巴黎=常驻记者赵恩雅、尹相虎 军事记者 jks@donga.com、achim@donga.com、ysh1015@donga.com. 俄罗斯总统普京当地时间20日就韩国考虑向乌克兰提供杀伤性武器一事表示：“如果韩国向乌克兰提供杀伤性武器，那将是一个巨大的错误。如果发生这种情况，我们将做出相应的决定，这对韩国领导层来说不是一个喜欢的决定。”这相当于普京直接威胁将以“痛苦的方式”对韩国进行报复。当时距离韩国政府认为朝俄签订的条约包含“俄罗斯在有事时军事介入韩半岛的根据”、因此宣布“将重新研究不向乌克兰提供杀伤性武器原则”还不到24小时。普京还表示，“不排除向朝鲜提供超精密武器”。这是明目张胆地提到了被韩国政府定为俄罗斯不得跨越的红线——向朝鲜转让尖端军事技术的问题。 接着，朝鲜国务委员长金正恩的妹妹金与正21日发表谈话，以韩国民间团体向朝鲜散发传单为由，预告将进行报复性挑衅。她声称，“我们国境附近再次散落肮脏的垃圾和物品，（韩方）又干了明确不让做的事情，自然就会出现原本可以不做的事情。”韩国军联合参谋本部21日表示，在朝鲜公布朝俄条约的20日，多名朝鲜军人在中部战线越过军事分界线20米左右，遭到警告射击后返回。 俄罗斯成为韩国的新安保威胁后，朝鲜和俄罗斯同时发出报复威胁，韩国政府强调韩美日共同应对。首先，美国海军的核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号将参加下周韩美日在海上、水下、空中、网络等多个领域首次举行的联合军事演习“自由刀刃”。据悉，韩国政府为应对朝俄同盟的威胁，计划扩大韩美日三国安保室长或外交、国防部长、副部长级的沟通。据悉，韩国正在研究首次参加下月底在日本举行的美日“2+2”外交、国防部长会谈的方案。韩国政府一名高层官员表示：“现在还不是确定阶段，必要时我们也可以参与。” 总统室高级官员表示：“向乌克兰提供武器有多种选择。提供武器与否和水平取决于俄罗斯如何行动。”据美国政治媒体《政客》报道，美国政府大幅放宽了对用美国产武器攻击俄罗斯本土的乌克兰相关武器使用地区的限制。这意味着，此前只能在临近俄罗斯的东北部哈尔科夫一带使用，但现在乌克兰全境都可以使用。 朝俄军事同盟引发的安保威胁不仅会引发韩俄矛盾，还会加速韩美日对朝俄之间的新冷战对峙。

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