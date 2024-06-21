韩国综合股价指数时隔2年5个月突破2800点大关. June. 21, 2024 07:45. by 苏雪姬记者 facthee@donga.com. 得益于美国股市的暖风和半导体出口的好转，韩国综合股价指数（KOSPI指数）时隔2年5个月突破了2800点。证券界预测，如果今年下半年（7~12月）美国下调基准利率，KOSPI指数有望突破3100点大关，但同时有人担心，应警惕过于乐观的论调。 20日，据韩国交易所透露，KOSPI指数比前一天上涨10.30点（0.37%），以2807.63点收盘。这是自2022年1月21日（2834.29）以来，收盘价首次超过2800点。当天，外国人和机构分别净收购了4783亿韩元和1669亿韩元，拉高了指数。相反，KOSDAQ指数下跌3.66点（0.43%），以857.51点收盘。 最近，以英伟达（NVIDIA）为中心的人工智能（AI）半导体热潮，加上对出口好转的期待感，大型半导体股呈现出强势。三星电子和SK海力士公司的股价分别以比前一天上涨0.49%和1.71%的8.16万韩元和23.75万韩元收盘。 随着市场对美国联邦储备系统（Fed•美联储）9月降息的期待感增大，有观测认为，韩国综合股价指数将在下半年继续上升。韩亚证券预测，如果美联储进行货币政策转换，KOSPI指数有可能上升到3100点。三星证券研究员杨日宇（音）最近也通过报告书表示：“今年多年来的利润下调压力不大”，并预测下半年KOSPI指数涨落范围为2650~3150点。 相反，也有意见认为应该警惕过度的乐观论。DB金融投资研究员姜贤基（音）表示：“从常识的观点来看，对于现在的股市是否适当，很难轻易回答‘是’”，“从下半年的一定时期开始需要进行风险管理。”

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