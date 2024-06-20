凌晨2点，金正恩独自在机场等待晚点的普京. June. 20, 2024 07:48. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 普京总统直到19日凌晨2点多才抵达平壤。朝鲜和俄罗斯都正式宣布了18日、19日两天一夜的访朝日程，据悉普京将于18日晚抵达平壤顺安机场，但大为超过了预想时间。朝鲜国务委员长金正恩独自在机场迎接了这样的普京总统。虽然普京以“迟到大将”著称，但金正恩亲自等到凌晨，流露出了焦虑。 对此，有分析认为，这是两国首脑对此次会晤表现出温差的象征性场面。虽然普京为了感谢朝鲜的武器支援等访问平壤，但迫切需要俄罗斯转让有关核武器、导弹等尖端技术的金正恩可能更着急。据悉，朝鲜多次邀请普京尽早访问朝鲜。 据俄罗斯官方媒体俄新社等报道，普京抵达的时间是凌晨2时22分。据朝中社等媒体报道，金正恩早早来到漆黑的机场跑道上，背着手在红地毯上走来走去，等待普京的到来。 当普京从专机“伊尔-96”走下楼梯时，金正恩微笑着与普京拥抱了两次。虽然普京因为本国日程，做出了迟到4个小时以上的失礼行为，但金正恩却表现出毫不在意的表情。一名外交消息人士表示：“被居民神化并备受推崇的独裁者凌晨从平壤来到机场翘首以待的情景被公诸于世。” 由于普京迟到，朝鲜准备的盛大迎接工作未能顺利进行。据报道，视频中没有演奏两国国歌等大规模欢迎仪式，只能听到飞机引擎的声音。 两国首脑在机场一起乘坐被称为“俄罗斯版劳斯莱斯”的奥鲁斯豪华轿车前往下榻的锦绣山迎宾馆。金正恩让普京先上车，并请他坐在上座的后排右侧。金正恩绕过车后坐在普京的左侧。朝鲜媒体报道说，金正恩亲自向普京介绍了下榻酒店，还进行了“温馨的谈话”。

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