患有痴呆症的铁杆球迷老奶奶，一眼就认出孙兴慜. June. 20, 2024 07:48. by 金正勋记者 hun@donga.com. “有一支名叫托特纳姆热刺的大俱乐部，而他是这支球队的队长。” 英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队孙兴慜（32岁）的热血粉丝郑金南（83岁）这样介绍孙兴慜。患有路易小体痴呆症的郑某通过助威孙兴慜比赛的视频等被传开，孙兴慜也早就知道郑某的存在。郑某不仅观看每场比赛，而且家中到处都摆放着孙兴慜的队服和照片等，是一名热血球迷。 大韩足球协会（KFA）18日通过YouTube频道公开了孙兴慜和郑某见面的视频。孙兴慜和郑某在2026北中美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯亚洲区第2轮预选赛最后一场与中国队的比赛前一天（10日）会面。郑某在见到孙兴慜之前，还无法轻易相信真的能孙兴慜这件事。孙兴慜发送了“多亏了奶奶，感觉得到了很多人的喜爱，希望见面的那天早日到来。奶奶，我们马上见吧”的视频信，郑某说：“被骗了很多次，不知道能不能真的见面。” 但是郑某在足球代表队的宿舍见到孙兴慜时，却说：“唉，这个人，应该说一声再来的，哪有一个人来的。应该拥抱一下。”路易小体痴呆症是继阿尔茨海默痴呆症之后最常见的退行性痴呆症，会出现认知功能低下等症状，但患有路易小体痴呆症的郑某看到孙兴慜后立即认出了他。郑某在与孙兴慜的短暂会面期间，一直握着孙兴慜的手，并说：“太瘦了。好像不怎么爱吃”，连连担心。 孙兴慜也根据坐在轮椅上的郑某的视线，降低姿势进行对话，并多次表示“谢谢”。孙兴慜说：“非常感谢奶奶一直以来的支持，通过视频看到后真的很感动。”孙兴慜还送上了印有自己签名的代表队球衣，并说：“我已经签名了，明天请穿这个来吧”，“我会为奶奶努力在赛场上奔跑，希望大家热烈支持。” 郑某在与孙兴慜见面后表达了遗憾之情：“很遗憾。脸蛋也很漂亮。”第二天，身穿孙兴慜送的球衣来到赛场的郑某面带灿烂的微笑说：“我现在83岁，我会一直看到足球比赛到100岁。”

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