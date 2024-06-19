“蚊子已经……”放飞无人机灭蚊. June. 19, 2024 08:03. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. “嘟嘟嘟嘟。” 12日上午，在首尔江南区三星迎日公园。在汉江、乐天塔、奥林匹克大路等首尔名胜尽收眼底的这个地方传来了螺旋桨的声音。装有成人双臂宽度的4个螺旋桨的巨大无人机从公园的草坪上起飞。无人机升起9米左右后，安装在无人机操纵器上的画面实时显示出了拍摄地面的样子。保健所职员确认画面的瞄准点后按下喷射按钮，无人机上的喷水装置内凉爽地喷出了植物性杀虫剂。 ● 利用农业用无人机灭蚊 由于连日来的酷暑，蚊子数量正在增加，首尔市内自治区开始用多种方法进行灭蚊。从利用尖端技术的防疫到运营上门防疫的地方，在夏季即将到来之际，正在展开“与蚊子的战争”。 首尔江南区在首尔市内自治区中率先利用无人机实施防疫。这是为了有效防疫车辆和人难以进入的地区。江南区相关人士解释说：“无人机可以在河川边和登山路斜坡等人类难以接近的防疫死角地带迅速进行针对性防疫”，“不仅可以驱除蚊子，还可以有效防治因暴雨需要预防水因性传染病的地区和禽流感（AI）发生地区，因此引进了无人机。” 当天，在三星迎日公园，有无人机驾驶资格证的江南区保健所职员在现场实施了防疫。随着成为市内风景名胜，居民们的访问量增加了，但是蚊子多的民怨还是不断。无人机飞到设置在公园的栅栏另一端树木茂密的悬崖上，喷洒了杀虫剂。江南区相关人士解释说：“用于无人机防疫的杀虫剂是名为‘除虫菊酯’的环保植物性杀虫剂，即使接触皮肤也不会造成伤害。”据区介绍，该无人机一次可搭载40升药品，飞行10分钟，每分钟最多可喷洒10~12升药品。区里计划到10月为止，每周以河流和公园等为中心进行2次无人机防疫。 ● 用短信发送地址的话，就可以申请“上门防疫” 根据首尔市的蚊子预报制，首尔市平均蚊子活动指数从2日开始到18日为止，连续2周以上创下了最高值100。这相当于蚊子预报制中最高级别的4级（不愉快）。首尔市相关人士表示：“今年与去年不同，从早春开始降雨较多，气温也持续升高，三带喙库蚊比去年早发生20多天，蚊子出现时间和栖息环境也在发生变化。” 为了消除蚊子带来的不便，其他自治区也加快了展开防治工作的速度。中区从今年开始运营“上门蚊子防疫沟通手机”。在下水道或雨水口等蚊子的主要栖息地需要防疫消毒时，通过短信发送申请人的名字和地址，就可以申请防疫消毒。 在铜雀区，将“防疫机动班”从现有的2个小组扩大到3个小组，并新运营了走街串巷进行防疫的“徒步防疫团”，对车辆难以进入的死角地带进行集中防疫。另外，还运营区民参与的洞别自律防疫团，每月2次以胡同、信访多发地区等为中心进行消毒。

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