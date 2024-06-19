普京访问平壤……朝鲜-俄罗斯升级为“准同盟”，危险的关系密切. June. 19, 2024 08:02. by 申镇宇记者、孙孝周记者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜和俄罗斯政府表示，将以俄罗斯总统普京访朝为契机推进“全面战略伙伴关系协定”。这是仅次于俄罗斯外交最高关系战略同盟关系的下一级别。有评价认为，普京总统提及对俄、对朝鲜制裁的共同抵抗，强调两国之间“建设不可分离的安全结构”，试图以反美战线为纽带，将俄朝关系提升至“准同盟”水平。 普京定于18日晚抵达平壤，当天在朝鲜《劳动新闻》上发表文章说：“我们将通过共同努力，把双边合作提高到更高的水平，将在欧亚大陆建立平等、不可分割的安全结构。”分析认为，这是指将比现在更为加强两国间的军事安全合作。韩国政府正密切关注着与1961年被列入《朝苏条约》又于1996年被废弃的“有事时自动军事介入”条款复活的关联性。 此外，有分析认为，朝鲜一直向俄罗斯提供乌克兰战争用武器，作为代价，获得了俄罗斯有关核、导的尖端军事技术的转让等，可能制定了使军事技术交易更加露骨的制度性装置。韩国政府一名高层消息人士评价说：“朝鲜实际上奠定了可以从俄罗斯获得尖端军事技术的制度框架。” 普京还表示：“我们将发展不受西方管制的贸易及相互结算体系。”分析认为，两国分别因乌克兰战争和核开发而受到制裁，被排除在世界贸易金融结算系统之外，两国试图引进俄罗斯货币卢布结算系统，使美国等西方国家的制裁失效。普京表示，“将共同反对单方面的不合法限制措施”，暗示了俄罗斯在联合国安理会对朝鲜-对俄制裁上更加露骨地行使否决权使其无力化的意思。 朝鲜军人在普京抵达朝鲜之前的当天上午再次侵犯了中部战线非军事区内的军事分界线。虽然在遭到韩国军人的警告射击后退回，但时隔9天再次越过停战线，加剧了前方地区的紧张感。据韩国军方介绍，二三十名朝鲜军人携带铁镐和铁锹等作业装备，部分军人携有步枪等武装。 当天下午，时隔9年韩中“2+2”外交安保对话在首尔升级并重启。有分析认为，最近与中国关系变得冷淡的朝鲜在韩中对话当天通过挑衅表现出了对中国改善与韩国关系的不满。

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