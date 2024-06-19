柏林地区议会出面阻止拆除少女像. June. 19, 2024 08:02. by 趙은아 achim@donga.com. 为了守护处于拆除危机的德国柏林的“和平少女像”，柏林地区议会议员们决定推进永久保留。该少女像不顾日本方面的拆除要求，从2020年9月开始坚守了4年左右的位置，但最近凯伊•贝格纳市长发表了暗示拆除的发言，因此拆除的忧虑正在加大。 17日（当地时间），据柏林米特区议会透露，执政党社会民主党、左派党所属的区议员们最近向区厅提交了保障少女像永久存在的决议案。议员们在决议草案中表示：“少女像是柏林地区共同体的重要项目，不能拆除。” 该决议案指出，即使准备纪念二战时期性暴力受害者的其他纪念物，也无法代替该少女像。左派党在20日决议案表决之前，决定于19日举行支持保留和平少女像的追悼活动。 少女像在设置之后，从米特区厅那里接到了拆除命令。设置少女像的在德市民社会团体“韩国协议会”提出了临时处理申请，因此拆除被保留。此后，区议会数次通过了保留决议案。 贝格纳市长在上个月迎来柏林和日本东京缔结姊妹关系30周年之际访问了东京。当时，他曾就少女像问题发言，表示不能只强调特定方的立场。另外，他在会见日本外相上川阳子时也提到：“重要的是创造变化。”对此，有分析认为，他可能是向日本方面暗示了拆除少女像。 柏林市当局就贝格纳市长的发言表示：“提出了解决少女像问题的对策。”对此，有人担心柏林和东京双方有可能共同推进拆除少女像。

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